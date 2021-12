¿Shawn Mendes canta sobre su ruptura con Camila Cabello? Los cantantes anunciaron su separación en noviembre tras dos años de relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de iniciar una gira internacional el próximo año, Shawn Mendes está agregando temas a su repertorio con el lanzamiento de un nuevo sencillo titulado It'll Be Okay, en el que canta a corazón abierto sobre el final de una tormentosa relación. "Si me dices que te vas/Lo haré fácil/Estará bien/Si no podemos detener [el dolor]", dice la canción en inglés. "No tenemos por qué arreglarlo/No tenemos que quedarnos/Te amaré de cualquier manera". ¿Se referirá a su noviazgo con Camila Cabello? Está por verse. Lo cierto es que el lanzamiento de la balada romántica llega justamente dos semanas después de que los cantantes anunciaran el fin de su relación de dos años, de acuerdo a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shawn Mendes Audacy's Eighth Annual "We Can Survive" Concert Shawn Mendes | Credit: Photo by Randy Shropshire/Getty Images for Audacy Shawn, de 23 años, se había mantenido alejado de las redes sociales desde que se dio a conocer el rompimiento, pero esta semana regresó para anunciar el sencillo. "Siento como que realmente no he conectado con ustedes en algún tiempo. Los extraño y espero que les guste la canción", escribió en sus cuenta de Instagram. Desde que iniciaron su relación en el 2019, la pareja se había convertido en una de las favoritas de los cibernautas, ya que compartían íntimos momentos fuera del escenario, sobre todo durante el confinamiento por la pandemia, el cual pasaron juntos en Miami. Shawn Mendes Camila Cabello The 2021 Met Gala Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion - Arrivals Shawn Mendes y Camila Cabello | Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic Hace dos semanas, Shawn y Camila anunciaron su ruptura a través de un comunicado en conjunto en sus respectivas redes sociales. "Hola chicos, hemos decidió terminar nuestra relación romántica, pero el amor [que sentimos] el uno por el otro como [seres] humanos es más fuerte que nunca. Empezamos nuestra relación como mejores amigos y continuaremos siéndolo", declararon.

