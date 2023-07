Shakira sigue batiendo récords entre rumores sobre su vida amorosa La cantante colombiana anota un home run musical con tres temas que no se había logrado en casi 30 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su separación de Gerard Piqué, la vida amorosa de Shakira ha sido un tema que está en boca de todos. Sin embargo, la barranquillera sigue ajena a los rumores y está enfocada en seguir cosechando éxitos en su carrera musical. Según Billboard, la cantante colombiana acaba de romper un récord al convertirse en la primera artista en ocupar los tres primeros lugares de la lista Latin Pop Airplay de Billboard en una sola semana. El tema "TQG" que grabó con su compatriota y colega Karol G se mantiene en el número por décima semana. Mientras que "Acróstico", la canción que grabó con sus hijos Sasha y Milan, subió al puesto número dos. Finalmente, el último sencillo en el que se viste como una sirena junto al reguetonero colombiano Manuel Turizo, "Copa Vacía", ocupa el tercer lugar. Shakira Credit: (Photo by Jed Cullen/Dave Benett/Getty Images) La intérprete de éxitos como "La tortura" y "Loca" aprovechó la ocasión especial para agradecer a sus fans el apoyo a su carrera. "Hablando de hacer historia. ¿Qué sería de mi historia sin ustedes? Ustedes hacen mi historia", escribió en su cuenta de Instagram, haciéndose eco de la noticia. Shakira Credit: Instagram / Shakira SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Anteriormente, Shakira y otros 16 artistas habían ocupado los dos primeros lugares en Latin Pop Airplay simultáneamente. Esta lista de Billboard incluye estrellas como, entre otros, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Camilo, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Enrique Iglesias, J Balvin, Juanes, Karol G, Maluma, Nicky Jam, Don Omar, Ozuna, Pitbull y Tainy. En cuanto a su vida privada, Shakira sigue siendo una incógnita, luego de que se la relacionara con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el jugador de baloncesto Jimmy Butler. Incluso se quiso insinuar que había algo con Alejandro, luego de que fueran fotografiados en Puerto Rico junto a los hijos de la colombiana, con la que solo hay una amistad.

