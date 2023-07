"Fue muy peligroso": Shakira revela que tuvo accidente grabando el video de "Copa Vacía" La cantante ofreció detalles inéditos del videoclip en el que se viste de sirena y que protagoniza junto a Manuel Turizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Credit: (Photo by Eric Alonso/Getty Images) Shakira sigue siendo tendencia mundial con sus éxitos musicales y su nuevo tema "Copa vacía" con Manuel Turizo no es la excepción. La cantante reveló que en la grabación del video se produjo un peligroso accidente. La barranquillera, que se vistió como toda una sirena para el proyecto audiovisual, contó en sus redes sociales que el tanque dentro del que estaba y que simulaba ser la pecera, se rompió de repente y comenzó a llenar el estudio de agua. La intérprete colombiana de 46 años dijo que uno de los retos fue poder moverla de un punto a otro sin usar sus piernas que estaban atrapadas en una cola y que tuvieron que usar un columpio para poder entrar y sacarla del tanque. Sin embargo, el vidrio se rompió y tuvieron que improvisar. "Este columpio me hizo sentir muy al circo de sol y todo fue como un cuento de hadas hasta que el tanque se rompió, sí lo escucharon bien, el tanque se rompió y comenzó a inundar el set y estábamos en pánico porque fue muy peligroso y de hecho el vidrio se partió y no me quiero imaginar lo que hubiera pasado se no me hubieran sacado a tiempo, pero lo hicieron", dijo en su canal de Broadcast en Instagram Shakichat. Agregó: "Lograron sacarme sana y salva y todo valió la pena" junto al video del detrás de cámara del momento de caos que se vivió cuando ocurrió. Otro de los detalles que reveló la artista fue que la cola de sirena pesaba cerca de 25 libras y que tuvieron que contratar a un especialista que hiciera una personalizada y destacó que su estilista y ella se encargaron de pintarla y hasta ponerle maquillaje. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que tras el lanzamiento del video, Shakira explicó que convertirse en sirena fue un simbolismo ya que representa el momento en el que una persona "llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en el basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat"

