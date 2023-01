Shakira reacciona a comentario de la presentadora Erika de la Vega sobre su nueva canción Esto fue lo que dijo la cantante sobre el mensaje de la conductora venezolana, quien considera que las canciones de la colombiana son positivas para la salud mental de las mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El exitazo de la nueva canción de Shakira con el DJ argentino Bizarrap sigue dando agua de beber y ha despertado un sin número de opiniones y críticas, tanto positivas como negativas. La colombiana no dudó en responder a un comentario que hizo Erika de la Vega sobre el tema, que ya tiene más de 135 millones de reproducciones en Youtube. La conductora venezolana usó sus redes sociales para expresar cómo la música ha sido parte esencial de su vida personal para lidiar con problemas emocionales, como la separación de sus padres, y destacó que el reciente sencillo de la barranquillera es un ejemplo de terapia mental y física para las mujeres. "Mi guitarra era su terapia y mi voz su desahogo. Hoy, la misma música cuenta historias diferentes, muestra las fases de un duelo y empodera. Gracias Shakira por recordarnos el poder que tenemos y que no es necesario guardar el dolor, que se convierte en una carga y hasta en una enfermedad, o como en el caso de mi mamá, en un fibroma", se lee en su Instagram. Shakira y Erika de la Vega Shakira y Erika de la Vega | Credit: Dave J. Hogan/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images for Latino Victory Project La artista de 45 años respondió a la presentadora con un mensaje de agradecimiento. "Gracias Erika de la Vega. Gran artículo, me dejas mucho que pensar. Un gran abrazo para ti y tu madre", escribió en sus historias. Shakira Credit: Instagram / Shakira No es la primera vez que la intérprete de éxitos como "Chantaje" y "Suerte" habla sobre la canción. El pasado 13 de enero dio gracias a sus fans por el apoyo y manifestó que el tema es una dedicatoria a las mujeres que se sublevan ante los que "nos hacen sentir insignificantes". "Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tema "Music Sessions #53" es sin lugar a dudas uno de los temas del año, no solamente por el ritmo que tiene, sino por las controverciales letras que señalan a su ex Gerald Piqué y su pareja. No es el primer mensaje que Shakira lanza al español después de su ruptura, el año pasado, ya que presentó dos sencillos en 2022: "Te felicito", con el artista Rauw Alejandro, y "Monotonía", en colaboración con Ozuna.

