Shakira se convierte en la primera latina nominada a "Mujer del año" por parte de Billboard Con el nombramiento de "Mujer del año", Shakira se convierte en la primera latina en ser reconocida con tal honor por parte de Billboard. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de tres décadas de trayectoria profesional, Shakira se ha posicionado como una de las mujeres latinas más influyentes de la música a nivel internacional. Además de cantante, la famosa de origen colombiano es compositora, bailarina y músico. Este año, con su tema "Music Sessions #53" logró batir diversos récords y la colocaron de nueva cuenta en la cima del éxito a nivel mundial. A esto, se suma que realiza labores humanitarias a través de su Fundación Pies descalzos y ha apoyado a otras causas internacionales. Ahora, la intérprete de "Ojos así" recibirá un importante reconocimiento por parte de Billboard al ser nombrada como "Mujer del año" durante la próxima entrega de este importante galardón. Así, se convierte en la primera fémina hispana en ser homenajeada con este título. "Shakira es la mujer definitiva en la música. Gracias a ella, las mujeres latinas de todo el mundo se han empoderado para escribir e interpretar música profundamente personal", mencionó Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin/Español a la agencia EFE. "Creó un movimiento por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca hoy en día, con gracia, una profunda tradición de retribución y un enorme talento. Ella es la definición de una mujer en la música". Shakira Shakira | Credit: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El evento en honor de Shakira se llevará a cabo el 6 de mayo de 2023 en el auditorio Watsco de Miami, Florida, en el marco del primer evento que lleva por título "Mujeres latinas en la música". Al día siguiente, dicho homenaje, se trasmitirá por televisión a través de Telemundo bajo la conducción de Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes.

