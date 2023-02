Filtran la sorprendente portada de la nueva canción de Shakira con Manuel Turizo La barranquillera sigue generando expectación con este nuevo tema, que se espera sea otro desahogo sobre la ruptura con su expareja Gerard Piqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A raíz de su separación de Gerard Piqué, Shakira continúa elevando las expectativas en el mundo de la música tras sus éxitos "Te felicito" con Rauw Alejandro, "Monotonía" con Ozuna y "Music Sessions #53" con Bizarrap. Ahora su nueva colaboración con Manuel Turizo se volvió tendencia luego de que se filtró la supuesta portada del nuevo sencillo. Fue en la cuenta de Twitter de fans de la colombiana que se divulgó la fotografía de la portada del nuevo tema. En la imagen se ve a la cantante vestida como una sirena, con el cabello rosa y con los brazos atados con una cuerda mientras está suspendida en el aire. Manuel Turizo y Shakira Manuel Turizo y Shakira | Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Gareth Cattermole/Getty Images "Avance del nuevo sencillo de Shakira 'Copa Vacía' con Manuel Turizo, ¡próximamente! Sigue a Shakira en las plataformas digitales para estar entre los primeros en escuchar la canción", se lee en el tuit de Shakira Media. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. "No se ustedes, pero yo definitivamente pienso que el álbum debería llamarse: 'Regreso hacia el dorado' o más simple "El dorado vol. 2"; "ya quiero escuchar el tema. Amé, amo y amaré toda tu música"; "reina", son algunos de los comentarios que se leen en el post. Lo que llama también la atención es que Shak no es la única colombiana que hizo referencia a una sirena para una posible portada. Karol G, otra artista de la que se espera una futura colaboración con la intérprete de 46 años, compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram la imagen de lanzamiento de su nuevo álbum, en la que aparece una imagen de Ariel, personaje de la película infantil La sirenita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que los fans de la artista estaban esperando que este pasado 2 de febrero se lanzara una colaboración de la barranquillera con la Bichota y que fuera otro desahogo de su ruptura con Piqué. Sin embargo, no vio la luz y la ex de Anuel anunció el lanzamiento de su tema "X Si volvemos" junto al bachatero dominicano Romeo Santos.

