¡Nacen dos estrellas! Shakira lanza video musical protagonizado por sus hijos Sasha y Milan derritieron con sus melodiosas voces y talento para tocar el piano en el nuevo tema de la colombiana, “Acróstico”, dedicado a sus pequeños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Credit: Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images Shakira sigue sacándola del parque con su música y tras lanzar duras indirectas a su expareja Gerard Piqué, ahora cambia el mensaje por uno mucho más amoroso en su nueva canción "Acróstico", cuyo video musical recién estrenado protagonizan sus hijos, Sasha y Milán. La cantante colombiana compartió unas palabras en sus redes sociales, en las que destacaba orgullosa la entrega de sus pequeños y el trabajo creativo que ambos han aportado a su música este año. "Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han pedido hacer parte", escribió la barranquillera en su Instagram. "La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", agregó. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Este nuevo tema es sin dudas una poderosa carta abierta a sus hijos y se destaca por ser además una composición poética construida para que la letra inicial de cada línea de la letra, tomada consecutivamente, forme palabras, en este caso, el nombre de sus hijos. En el video se retrata una mudanza, haciendo referencia a su cambio de residencia recientemente en Miami. También, se aprecia cuando Sasha se une a su madre en medio de una canción mientras el segundo toca el piano. Ya casi al final, Milán también muestra sus habilidades para el canto.

