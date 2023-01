Shakira se apunta otro tanto en su duelo con Piqué con un nuevo éxito Shakira sigue cosechando éxitos en su batalla con su ex Gerard Piqué. Esta vez con la coreografía del polémico tema, que superó 100 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira sigue celebrando el éxito de su polémica canción con Bizarrap. Esta vez fueron los usuarios de TikTok los que la ayudaron a anotar un nuevo gol, al superar los 100 millones de reproducciones del vídeo de la coreografía del "BZRP Music Sessions #53", en el que lanza un mensaje directo a su ex Gerard Piqué. En menos de 24 horas, el baile que imitó del cuarteto musical Bella Dose junto a sus bailarinas se volvió viral en todas las plataformas sociales. "¡Wow chicos! ¡110 millones de visitas! Tengo que hacer más de estos", celebró la colombiana en su cuenta de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Shakira | Credit: Mezcalent Sus fanáticos están de acuerdo. El vídeo, que ya supera los 15 millones de likes, le han pedido a través de los comentarios, que continúe realizando este tipo de coreografías. Pero esta nueva factura no ha llegado sin polémica. Aparentemente, la cantante no dio crédito a la creadora principal de los pasos, sino a la agrupación que los copió. "Shakira hace mi tren, pero da los créditos a otra gente", aseguró la joven conocida como Voonie en su cuenta de TikTok. "Me muero de la ilusión y a la vez me da pena". @@voonnie Por el momento, la barranquillera no se ha expresado sobre el reclamo, pero el cuarteto de cantantes reconoció a la creadora en su vídeo. "¡Wow, estamos literalmente deslumbradas! ¡Qué emoción!", expresó Bella Dose, etiquetando a Voonie. Desde el lanzamiento del tema, al que Piqué ha respondido con humor, la cantante ha estado más activa que nunca en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y reconociendo a las mujeres que han sufrido por amor, como su inspiración.

