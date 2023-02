¡Primeras imágenes del explosivo video de Karol G y Shakira causan furor! Las cantantes dieron un adelanto de lo que será su próximo estreno el 24 de febrero. Las escenas prometen un jugoso contenido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tal y como muestran las primeras escenas adelantadas del clip de Karol G y Shakira en "TQG", los temas de "Monotonía" y la sesión #53 con Bizarrap podrían quedarse cortos. Ahora el asunto se multiplica por dos. Y es que este par de talentosas colombianas han unido sus voces, su fuerza femenina y, por lo que parece, sus experiencias en el amor y el desamor, para crear lo que promete convertirse en el hit del momento. Primero ambas confirmaron la noticia este martes con una imagen explosiva de lo que se viene. Más tarde, Karol G pidió a sus fans en Nueva York que se dieran una vuelta por Times Square para poder disfrutar en exclusiva del primer adelanto del video. Shakira y Karol G Shakira y Karol G | Credit: Instagram/Shakira y Karol G Los trocitos del esperado clip, que se estrena este viernes, 24 de febrero, ya dejan entrever lo mucho que se dice, verbal y visualmente en el mismo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las escenas que más ha impactado la protagoniza la intérprete de "Tusa". En ella se tira por un precipicio al vacío. Por su parte, una seria Shakira se marca unos sensuales pasos en un paisaje de lo más gélido con los bloques de hielo flanqueándola. Los looks de ambas también han causado furor, especialmente el de la feliz mamá de dos, quien en una de sus apariciones luce un ceñido vestido de lo que parece látex azul celeste que marca sus sensuales curvas. Un aperitivo que ha dejado a su público con la miel en los labios y con ganas de más. Comienza la cuenta atrás para otro estreno que promete convertirse en uno de los más comentados y exitosos del año.

