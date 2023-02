¡Por fin! Shakira y Karol G estrenan su nuevo video y saltan las chispas: "Hasta la vida me mejoró" Las artistas le cantan al desamor en "TQG", el tema con el no se callan nada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El día por fin llegó. Desde comienzos de febrero que se esperaba el estreno de "TQG", los fans de Shakira y Karol G (y los que no lo son), esperaban impacientes el tema de ambas artistas. Finalmente su estreno se alargó hasta finales de mes y aquí está. En apenas tres horas desde su estreno en Youtube, en plena madrugada, ya superan los 2.3 millones de visitas. Y lo que le queda. La canción es jugosa, toda una oda a los ex. Queda a la imaginación de uno decidir si se refieren a los ficticios o los reales. Sea como fuere, la letra vuelve a ser explosiva y a hacer saltar todas las chispas. Shakira y Karol G Shakira y Karol G estrenan "TQG" | Credit: Video Youtube El clip es un derroche de sensualidad y también empoderamiento. Dos mujeres que dejan atrás a sus exparejas de las que han salido escaldadas. Experiencias de las que también han aprendido grandes lecciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río", canta Shakira. Es evidente que estas y otras líneas, aunque no sean reales, darán mucho de qué hablar. ¿Será que Gerard Piqué quiso volver? "Ahora tú quieres volver, se te nota, mmmm, sí, espérame ahí, que yo soy idiota", prosiguió Shak con ironía y con un gesto de lo más travieso. Shakira y Karol G Shakira y Karol G | Credit: Instagram/Shakira y Karol G La Bichota y Shakira también protagonizaron una coreografía que da para challenge en las redes y que recopila algunos de los pasos más famosos de la intérprete de "Te felicito" a lo largo de su carrera. Si bien es cierto que esta melodía no es la confesión de la artista en la sesión #53 de Bizarrap, las indirectas, aunque leves, se mantienen. ¿Reaccionará Piqué como hizo con Casio y Twingo? Haga lo que haga, de momento, Shakira sigue brillando, triunfando y facturando.

