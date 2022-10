Shakira habla de una posible colaboración con Bad Bunny “Shakira llama a Bad Bunny. Solo te falta es Bad Bunny”, le comentaron a la artista colombiana en una red social. Esta fue su sorprendente respuesta: "Estoy esperando que me llame". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este año ha sido increíblemente activo para Shakira, tanto en su vida personal como profesional. Si bien su separación con Piqué ha acaparado los titulares en los medios de todo el mundo, también lo han hecho sus recientes lanzamientos musicales, como "Monotonía" con Ozuna o "Te felicito" con Rauw Alejandro. Ahora se asoma la posibilidad de una colaboración con Bad Bunny. Después de revelar el nuevo video de la canción con el intérprete de "Criminal" a través de Youtube, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, elogiando a la cantante colombiana por trabajar con grandes artistas en diferentes oportunidades. "Shakira llama a Bad Bunny. Solo te falta es Bad Bunny", dijo el youtuber JaviFerrariTV en uno de sus videos en la plataforma. Agregó: "Mi gente, ojalá ¿te imaginas Shakira con Bad Bunny rompería la interna. La cantante respondió: "[!]Estoy esperando que me llame Bunny sí! [¿]Cómo lo sabes?". Comentario de Shakira Credit: Youtube / JaviFerrariTV No mucho después de que el comentario comenzó a circular en Internet, los fanáticos intervinieron rápidamente en diferentes redes sociales: "Shakira x Benito destruirá las listas"; "la canción 'ojitos lindos' debió ser la colaboración de Shakira y Benito"; "estoy tan listo"; "Benito y Shakira pronto, estoy llorando", son algunas de las reacciones de los internautas en Twitter. Cabe recordar que no sería la primera vez que la pareja colabora junta. En el 2020, se presentaron en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020 cuando cantaron una mezcla de éxitos, incluidos "I Like It", "Chantaje" y "Callaíta". Shakira & Bad Bunny Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video musical de la colombiana "Monotonía" recientemente rompió el récord de más vistas en un video latino durante las primeras 24 horas de su lanzamiento. El clip generó casi 20 millones de visitas en YouTube, superando un récord establecido por el propio Benito cuando "Moscow Mule" acumuló 15 millones de visitas tras su lanzamiento.

