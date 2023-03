¡Shakira y Gerard Piqué se cuelan en la nueva canción de Bizarrap! El músico acaba de estrenar su Sesión #54 con Arcángel ¡y sorprendió con la aparición estelar de la expareja en el tema! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después del éxito internacional obtenido con la Sesión #53 de Bizarrap con Shakira, toca dar paso a nuevas canciones tan esperadas por su público. El músico argentino anunció a sus fans en estos días el próximo estreno de su nueva canción y colaboración, en esta ocasión con Arcángel. La Sesión #54 donde ambos unen sus talentos ya está al alcance de todos. Las expectativas por saber quién era el siguiente artista con el que trabajaría el Dj eran muchas y no han decepcionado. Tampoco la canción, la cual llega con sorpresas. Una especialmente interesante. Y es que en esta nueva creación, Shakira y Gerard Piqué ocupan un lugar importante. La expareja se ha colado en la letra de este tema. Shakira y Bizarrap Shakira y Bizarrap | Credit: Mezcalent Curiosamente, unas líneas de la recién estrenada canción hace referencia a lo vivido entre la cantante y el futbolista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dice así. "Matándonos como Shakira y Piqué, yo no juego al fútbol pero lo pelé", dice una de las estrofas del que promete ser otro hit. La nueva melodía de Bizarrap y Arcángel se estrenó hace 14 horas y ya acumula más de 9 millones y medio de visualizaciones en el video oficial de Youtube. Y esto apenas acaba de empezar. ¿Qué habrá pensado Shakira de estar en el nuevo tema de su colega?

