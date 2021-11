¡Shakira está de fiesta! La cantante celebra el vigésimo aniversario del lanzamiento de su disco Laundry Service, que lo considera la ‘era dorada’ de su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace exactamente 20 años que Shakira dejó a un lado los miedos y se arriesgó a lanzar su primer disco en inglés, sin imaginar que se convertiría en el parteaguas de su carrera. Hoy por hoy, la cantante colombiana considera a Laundry Service, el verdadero testimonio sobre su compromiso con la música. Para celebrar este sueño cumplido, Shakira lanzó una edición extendida de su icónico álbum, que incluye la versión especial de Whenever, Wherever! que interpretó durante el legendario Super Bowl LIV. Además, complace a sus seguidores con los vídeos de cinco de las canciones que interpretó la noche antes del estreno en el Roseland Ballroom de Nueva York, frente a expertos de la industria. "Laundry Service fue un testimonio del hecho de que podía hacer lo que sea. Que mi compromiso era inmenso", expresó la cantante a People, sobre el disco que acaparó en su momento todas las listas de popularidad. "Fue una prueba de mi compromiso con la música y con mis propios sueños. Nada iba a ser un obstáculo, mucho menos yo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Laundry Service 20th anniversary Shakira | Credit: Shakira/Instagram Este disco que puso a la artista en el radar musical a nivel mundial, fue un gran reto para Shakira, ya que se estrenaba como compositora en el idioma de Shakespeare, lo cual confesó, era bastante estimulante e intimidante. "Fue mi primer álbum en inglés y fue un gran reto y una gran oportunidad. Había tenido un poco de éxito en el mundo [de la música] en español, pero era estimulante e intimidante a la misma vez, entrar en nuevos territorios", comentó. Dos décadas después, la cantante ha conquistado al mundo no solo con su música, sino con su corazón como una mujer altruista preocupada por la educación de los niños y el medio ambiente. Pero hoy tiene un compromiso mayor como madre de Milan y Sasha, con quien comparte la mayor parte de su vida. Recientemente, la colombiana habló sobre sus hijos y un incidente que acaparó los encabezados: cuando ella y Milan de 8 años, fueron atacados por un par de jabalíes en un parque de Barcelona. "¡Fue una locura! Llevaba a mi hijo Milan a caminar al parque y le compré una nieve", detalló a la revista Glamour UK. "Nos sentamos en las bancas del parque y luego dos gigantescos jabalíes salieron por detrás y nos emboscaron y ¡se llevaron mi bolsa!". A pesar de sus gritos y su petición de ayuda, nadie a su alrededor salió a su rescate y los jabalíes la dejaron sin sus pertenencias. "Estaba gritando porque se la estaban llevando [la bolsa], con mi teléfono, mis llaves, todo", dijo. "¡Era como que me entendían! Y la gente sólo miraba y ¡no hacían nada!". Afortunadamente, solo fueron cosas materiales las que se llevaron. A pesar de los crecientes rumores sobre un posible tercer embarazo, la cantante se ha mantenido en silencio y con su usual escultural figura fuera de las redes sociales. ¿Será que pronto se convierte nuevamente en mamá?... El tiempo lo dirá. Ahora, a celebrar los 20 de Whatever, Whenever!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Shakira está de fiesta!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.