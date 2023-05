Shakira lo hace se nuevo: ¡Así es la letra de su nueva canción, "Acróstico"! La cantante emociona con su nuevo tema, una melodía que comparte un mensaje positivo, de amor puro y directo al corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El discurso de Shakira en los Billboard de las Mujeres Latinas en la Música no fueron solo palabras. La artista también lo está demostrando con hechos. De forma sorpresiva, acaba de sacar un nuevo tema con el que ha derretido los corazones de medio mundo. La letra y melodía de "Acróstico" se aleja de sus últimas canciones para dar paso a la Shakira de siempre. Su voz, su mensaje y esencia se han hecho más presente que nunca. Este jueves, la artista colombiana lanzaba un nuevo trabajo, una maravilloso as debajo de la manga que demuestra cómo, en medio de su dolor, ha seguido trabajando y produciendo la mejor música. El estreno ha dejado a su público con el corazón a mil por, no solo recordar a la Shakira de los inicios, sino por transmitir lo que es el verdadero amor. Shakira Shakira enternece con su nuevo tema "Acróstico" | Credit: (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy", dice una parte de su nueva producción, ya disponible en todas las plataformas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Así de primeras, parecería una declaración de amor a una persona, pero, en realidad, son dos: sus hijos Sasha y Milan, con quienes ya se ha instaurado en Miami. Y la evidencia de ello es el video que acompaña a su voz. Uno donde una mamá pájaro cuida y protege a sus dos polluelos. Las notas armoniosas del piano acompañan una voz que emana puro sentimiento. Algo que, para muchos de sus fans, recupera su esencia de siempre, la que tanto echaban de menos. "Wow, la Shakira de sus inicios", "Nuevo himno de nosotras, las madres", "Esta es nuestra Shakira", "Una de las mejores canciones que ha hecho", "Extrañaba enormemente a la Shakira de antaño", "Volvió Shakira", escribieron tan solo algunos. Una vez más, la barranquillera ha demostrado su sensibilidad musical y se ha colocado en el número uno de Spotify a horas de su estreno.

