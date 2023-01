Shakira dedica su canción a las mujeres que alguna vez se han sentido "insignificantes" A través de sus redes sociales, Shakira agradeció a todos por el apoyo a su nueva canción y dedicó el tema a las mujeres que han pasado por lo mismo que ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira jamás imaginó que su desahogo se convirtiera en la canción más escuchada en el mundo entero. "Lo que para mí era una catarsis jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", escribió la intérprete de 'BZRP Music Session #53'. "Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes", y agregó. "Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración". El nuevo tema de Shak junto al DJ argentino Bizarrap causó estruendo por las indirectas bien directas hacia su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, quien aparentemente le fue infiel con la joven española Clara Chía. "Este logro no es mío sino de todas", siguió su escrito. "Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Más de 30 mil comentarios en la pared de la cantante aparecieron en menos de una hora. "Al que le Pique que se rasque…porque Claramente eres la MEJOOOR", escribió la conductora Verónica Bastos. "Leyenda", dijo la actriz Ana Brenda Contreras. A lo que la cantante y actriz Patricia Manterola aseveró. "Grande". En respuesta al polémico tema que le dedicó su ex, Piqué prefirió mofarse de la situación durante una entrevista. Por su parte, Clara Chía, la novia del futbolista, se puso a bailar y compartió el video en sus redes sociales minutos después de que se estrenara la canción de Shak.

