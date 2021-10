Selena Quintanilla está de regreso con nuevo álbum Una nueva producción musical que pretende preservar el legado artístico de Selena Quintanilla ya está en marcha. ¿Acaso se dará a conocer material inédito de la Reina del Tex-Mex? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Selena Quintanilla prepara un nuevo álbum de la cantante, cuya producción estará a cargo de su hermano A.B. Quintanilla. Esta información fue confirmada por Abraham Quintanilla, padre de la intérprete de "El chico del apartamento 512"; quien además enfrentó a quienes lo señalan de aprovecharse de la imagen de su hija para continuar generando ganancias. "Yo digo, deja que hablen. Los perros se hacen viejos de ladrar, déjalos ladrar todo o que quieran", advirtió Abraham en el podcast AC Cruz. "Mi familia y yo lo dijimos desde el día uno en el que Selena falleció, vamos a mantener viva su memoria a través de su música y es lo que hemos hecho desde hace 26 años". De acuerdo con el patriarca, la única intención es mantener vivo el legado de la Reina del Tex-Mex para los fanáticos que continúan ávidos de saber más de la artista y, al mismo tiempo, dar a conocer su talento a las nuevas generaciones. Quintanilla no dio mayores detalles de esta nueva producción musical; por lo tanto, se desconoce si el disco contendrá canciones remasterizadas, material inédito que dejó grabado la intérprete de "Como la flor" o sus éxitos cantados por otros artistas. Tampoco se sabe si el proyecto ya está en marcha o se encuentran en fase de preparación. Selena Quintanilla Credit: Vinnie Zuffante/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Abraham Quintanilla también fue enfático al desestimar los rumores que aseguran Yolanda Saldívar, quien está en la cárcel tras asesinar a Selena, podría quedar en libertad, debido a que cumple una condena de cadena perpetua.

