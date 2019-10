¡Ya llegó! Selena Gómez presenta su nuevo single con el que da su adiós definitivo a Justin Bieber La cantante lanza su nuevo y esperado single "Lose you to love me" con el que se despide para siempre del que ha sido su primer y gran amor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parecía que nunca iba a llegar, pero llegó. Selena Gómez ha estrenado su nuevo sencillo y parece que con él también una nueva vida sin rastro de su exnovio, Justin Bieber. No lo dice ella, lo canta en su recién estrenado single Lose you to love, para muchos una auténtica bofetada al que fuera su gran amor. Desde su estreno en la madrugada del miércoles, el video, con Selena como absoluta protagonista, ha batido un nuevo récord de visitas. En apenas diez horas ya superado los diez millones de clicks. Algo que sólo ella es capaz y a lo que ya nos tiene acostumbrados con sus fotos en Instagram, las más vistas por los seguidores. Todo lo que hace, toca o canta genera una expectación máxima, pero esta canción especialmente. Su letra significa un portazo al pasado que tanto daño le ha causado y una mirada esperanzadora al futuro. Feliz por el caluroso recibimiento, la cantante ha dedicado unas emotivas palabras a sus seguidores por volver a hacerla viral y la noticia del día en lo que a música se refiere. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a todos por estar siempre a mi lado en las buenas y en las malas. No lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por ustedes y no puedo esperar para empezar mi nueva aventura con todos ustedes", ha escrito en un emotivo mensaje de Instagram donde anunciaba la salida de su nuevo tema. Tal y como ella misma aseguró, esta canción está basada en muchas cosas de su vida pasada y sólo espera transmitir un mensaje de fuerza y esperanza para que la gente sepa que sí se puede salir del agujero. Totalmente recuperada de su etapa de tristeza y bajón que la ha tenido alejada un tiempo, Selena está lista para pisar los escenarios con más fuerza que nunca. Giras, presentaciones y mucho más son las próximas citas para la joven artista que parece preparada para volver a comerse el mundo. ¡Felicidades y mucha suerte! Advertisement

