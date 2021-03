Si alguien ha pagado muy caro el precio de la fama, esa es Selena Gómez. "Cuando era más joven pensaba que tenía que ser perfecta y es imposible mantener la apariencia de que todo está bien. Llegué al punto en el que no me sentía auténtica", confiesa la cantante de 28 años que decidió compartir públicamente que sufría de bipolaridad y ansiedad. "Era importante para mí ser honesta con mis fans ya que siempre han sido valientemente abiertos y honestos conmigo. No se me escapa la conexión que tengo con ellos".

Y hoy, tras vivir un año de pandemia, a Gómez tampoco se le escapa el valorar muchas cosas de las cuales nunca había estado agradecida. "Creo que todos tenemos una nueva apreciación de muchas cosas que antes dábamos por sentadas. Más que nada [he valorado] la importancia de una conexión humana genuina", confiesa. "Espero que cuando superemos esto [de la pandemía], habrán menos teléfonos móviles en las mesas de cenar y no daremos por sentada la experiencia de estar juntos y viviendo el momento sin las distracciones de la tecnología".

Y con una buena música en español en el fondo, mucho mejor. Por eso la artista de raíces mexicanas se dio a la tarea de grabar Revelación (Interscope Records), su primer disco en español que incluye canciones como "De una vez", "Baila conmigo" y "Dámelo to'" junto a cantantes como Raw Alejandro y Myke Towers . "Es un idioma hermoso. Me siento diferente cuando canto en español, me lleva a otro mundo en mi mente", recalca Gómez, que realizó todo el proceso creativo a la distancia. "Realmente lo odié al principio y hubo momentos en que simplemente cancelé una sesión porque no quería volver a intentar trabajar por medio de Zoom", reconoce. Y agrega: "A pesar de los desafíos, al final del día me siento muy afortunada de haber podido seguir haciendo lo que amo durante la pandemia".

De todo sus proyectos en la música, el cine y la televisión, y de lo que aprendió en el 2020, la cantante abrió su corazón en exclusiva con People en Español.

¿Cómo se sintió, desde el punto de vista de la interpretación, cantar en español?

Me encanta cantar en español. Es un idioma hermoso. Me siento diferente cuando canto en español, me lleva a otro mundo en mi mente. Hay algo muy atractivo para mí cuando canto en español. "De una vez" es una canción tan hermosa y creo que tiene un significado muy poderoso detrás de ella. Cualquiera que haya tenido el corazón roto puede identificarse. Todos tenemos el dolor y las cicatrices de varias experiencias por las que pasamos en la vida, pero en realidad se trata de cómo nos curamos a nosotros mismos. No solo se trata de dejar atrás el pasado y el perdón, sino que lo que es más importante: se trata de fortaleza, avanzar y comenzar tu próximo capítulo. Con "Baila conmigo" hay un sonido y una onda tropical y sensual en la canción. A un nivel más profundo, en la letra de la canción hay un poco de tristeza y nostalgia, al igual que la emoción de hacerte la de rogar pero sabes que tienes sentimientos por una persona. Me encanta cómo el video transmite la sensación de aislamiento en este momento que muchos de nosotros estamos experimentando con la pandemia y cómo la música realmente puede conectar a las personas sin importar en qué parte del mundo se encuentren.

¿Qué te hizo decidirte a cantar en español ahora? ¿Fue algo que siempre has tenido en tu lista de deseos?

He estado hablando de hacer un proyecto totalmente en español durante unos diez años y por una razón u otra no se dio. Sin embargo, estoy agradecida de haber esperado porque hubiera sido un proyecto completamente diferente hace 10 años. Los últimos dos años, naturalmente, llevaron a que el momento fuera el adecuado. Trabajando en [la canción] "Taki Taki" y luego conociendo a Tainy cuando trabajamos juntos en "I Can't Get Enough", me sentí realmente inspirada para finalmente hacerlo. Tainy y yo comenzamos a intercambiar ideas y fue a partir de ahí [que esto surgió]. Esto absolutamente es algo en mi lista de deseos. Estoy muy contenta con el resultado y definitivamente no será el último.

Describe las canciones, la letra, el ritmo. ¿En qué género clasificarías las canciones? ¿Se basan en tu experiencia personal?

Para mí, con cualquiera de mis canciones, todo siempre se reduce a la letra. Quiero que se sientan honestas y quiero que la gente se conecte con ellas. Trabajando con Tiny en el EP creo que se ve su influencia y lo que él trae, pero al mismo tiempo la onda las canciones se siente como si vivieran en mi mundo también. No creo que la música se sienta como algo inesperado, me sienta a mí orgánicamente.

¿Lo grabaste este año, en cuarentena?, ¿cómo ha sobrevivido durante este tiempo?

Empezamos a grabar el EP justo antes de que se cerrara todo por la covid-19. Tuve que adaptarme una vez que tuvimos que ponernos en cuarentena y ya no pude entrar más al estudio. Fue un ejercicio difícil para mí intentar ser creativa con mis colaboradores cuando no podíamos estar todos juntos en la misma habitación. Realmente lo odié al principio y hubo momentos en que simplemente cancelé una sesión porque no quería volver a intentar trabajar por medio de Zoom. Yo me desenvuelvo mejor en el proceso creativo de estar con otros en el estudio. A pesar de los desafíos, al final del día me siento muy afortunada de haber podido seguir haciendo lo que amo durante la pandemia.

También te hemos visto en la cocina, en Selena+Chef (HBO Max). ¿Cómo decidiste hacer esto? ¿Siempre has cocinado?

De hecho, nunca pensé que haría un programa de cocina. La inspiración para el programa realmente surgió cuando nos pidieron que nos quedáramos en casa. Siempre he disfrutado cocinar, pero nunca me consideré una buena cocinera, simplemente [lo] disfruté cuando lo hice. Lo mejor de hacer el programa ha sido el hecho de que hemos recaudado más de $ 360,000 para algunas organizaciones benéficas increíbles. Estoy muy orgullosa de eso.

¿Qué ha sido lo más importante que ha aprendido en estos últimos meses?

No soy diferente a los demás y creo que todos tenemos una nueva apreciación de muchas cosas que antes dábamos por sentadas. Creo que más que nada [he valorado] la importancia de una conexión humana genuina. Sé que eso es lo que más anhelo. Espero que cuando superemos esto, habrán menos teléfonos móviles en las mesas de cenar y no daremos por sentada la experiencia de estar juntos y viviendo el momento sin las distracciones de la tecnología.

¿Cuál es tu rutina diaria ahora? ¿Cuánto ha cambiado desde 2020?

Ahora mismo estoy trabajando en una nueva serie de televisión, así que mi rutina está mucho más estructurada que el año pasado. Generalmente, tengo horarios de llamadas tempranas para estar en el set y trabajó largas horas. Me encanta tener este tipo de estructura en mi vida. Olvidé lo mucho que extrañaba estar en el set. Se siente increíble y además estoy trabajando con dos leyendas de la comedia: Steve Martin y Martin Short.

Fuiste una de las primeras celebridades jóvenes que habló abiertamente sobre la depresión y los problemas de salud mental. ¿Por qué decidiste abrirte sobre eso?

Tengo esta plataforma [de ser figura pública] y si puedo marcar la diferencia creo que es mi obligación. Cuando era más joven pensaba que tenía que ser perfecta y es imposible mantener la apariencia de que todo está bien. Llegué al punto en el que no me sentía auténtica y era importante para mí ser honesta con mis fans ya que siempre han sido valientemente abiertos y honestos conmigo. Me han contado cosas muy personales que les están pasando en sus vidas. A veces incluso han dicho que no se las han contado a nadie más. No se me escapa la conexión que tengo con ellos. Es lo que me motiva a seguir adelante

