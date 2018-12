Los secretos mejor guardados de Banda Los Recoditos

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Samuel Sarmiento confiesa que hace casi seis años estaba a punto de retirarse de la música, cuando todavía cantaba en fiestas y reuniones, pensando que no llegaría su momento de pertenecer a la reconocida Banda Los Recoditos. Tenía todo en su contra ya que pasaba la edad requerida por la banda y además era casado. Afortunadamente, se animó y ganó el casting y hoy por hoy es un reconocido cantante que promueve el nuevo sencillo de la banda titulado Te darán ganas de verme. Sin embargo, asegura que no todo ha sido color de rosa y a su llegada a la banda fue víctima de bullying por parte de los fanáticos del ex cantante del grupo.

“Sufrí en un principio demasiado, tomaba muy personal todo lo que me decían. Traté de dejar a un lado los malos comentarios, hacer mi trabajo lo mejor posible, enfocarme en ser mejor cada día, en ofrecer al público algo bueno. Que me conocieran como soy”, explicó

Su estrategia le funcionó y ahora es él quien hace equipo con sus compañeros para divertirse dentro y fuera del escenario.

El intérprete asegura que sus seguidores no se imaginan todo lo que ocurre abajo del escenario y entre los secretos mejor guardados está que ¡no se bañan! Pero no es porque no les guste el agua, sino por falta de tiempo.

Cortesía de Banda Los Recoditos

“Es un secreto de la banda. Muchas veces llegamos a los eventos de otro evento ¡sin bañarnos! No es que seamos sucios, sino que a veces tenemos tanto trabajo que no hay tiempo de llegar a un hotel y tenemos que llegar al evento directo para presentarnos porque si no la gente te agarra y te ahorca si no llegas”, explicó para defenderse. “Muchas de las ocasiones en que nos bajamos bien olorosos y todos perfumados, las personas piensan que venimos derechito del sauna, de un spa, de bañarnos y ¡no señores! Muchas veces llegamos todos acedos a trabajar y nada más nos ponemos perfume y vámonos al escenario”.

Sarmiento espera que esta confesión le gane a él y a sus compañeros la comprensión y simpatía de sus fanáticos cuando los vena llegar corriendo a un escenario.

Mezcalent

“La gente no sabe que a veces solo tenemos 15 minutos para arreglarnos, es muy difícil en cuestión de tiempo tener a 16 integrantes listos. Tampoco saben que pasamos muchas hambres, que no tenemos tiempo de llegar por comida. Piensan que te la pasas comiendo en restaurantes, en lugares de lujo [comiendo] cortes de carne, pero la realidad es otra”, comentó.

No obstante asegura que los sacrificios valen la pena por llevar alegría a sus seguidores.

“Es muy importante complacer a nuestro público. Ya estamos viendo canciones para el disco 2019 de Banda Los Recoditos. Sabemos que nos falta mucho camino que recorrer y estamos trabajando muy duro para que la gente nos pueda ayudar [a lograrlo]”, puntualizó.