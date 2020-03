Sech, Dalex y Justin Quiles realizan su primera aportación por coronavirus Tras la expansión de la pandemia a causa del coronavirus, los cantantes de música urbana Sech, Dalex y Justin Quiles han decidido apoyar al público con una ¡gran sorpresa! By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con el fin de sumarse a los esfuerzos de otros famosos en esta época de cuarentena a causa del coronavirus, Sech, Dalex y Justin Quiles han decidido ofrecer un poco de apoyo a sus fanáticos con conciertos acústicos virtuales que realizarán a lo largo de la semana para que puedan ser disfrutados de forma segura y desde la comodidad del hogar. RELACIONADO: ¿Qué diferencia hay entre epidemia y pandemia? Image zoom Dalex no pudo ocultar su emoción de tener esta primera experiencia remota que le permitirá tener una cercanía digital con sus fanáticos, quienes podrán disfrutar de sus canciones; además, el intérprete de música urbana promete que será un espectáculo preparado especialmente para complacer a la audiencia en estos momentos complicados. Image zoom “Estoy muy contento de hacer esto [el concierto acústico vía remota]”, mencionó Dalex a People en Español. “Habrá muchas sorpresas”. Dalex pidió a todos mantener la calma y tener paciencia; además, invitó al público a distraerse y disfrutar un rato con este concierto en compañía de su familia o seres queridos. “No dejen de ver este concierto por YouTube”, agregó. “La crisis pasará pronto”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, Sech ya se prepara para ofrecer hoy su concierto hoy a las 7 PM (hora del este de Estados Unidos); mientras, Dalex lo hará este 19 de marzo también a las 7 PM (hora del este) y Quiles el 20 a las 5 PM EST. Se podrá acceder a estos shows musicales a través de los canales oficiales de YouTube de cada cantante. Otros cantantes como Alejandro Sanz y Juanes iniciaron con esta propuesta de hacer conciertos de manera remota ante la cancelación de los conciertos masivos. Advertisement

Sech, Dalex y Justin Quiles realizan su primera aportación por coronavirus

