Sebastián Yatra, Sech, RBD y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Andres Lugo Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Adiós", Sebastián Yatra Sebastián Yatra estrena "Adiós", una canción que simboliza la dualidad de las despedidas: la tristeza que la acompaña y la promesa de un nuevo comienzo. "Adiós" tomó vida de forma orgánica, creada una noche entre amigos y compuesta con la ayuda de un colega cercano, el talentoso pianista, cantante y compositor español, Pablo López. El video oficial, dirigido por Joaquín Cambre, lleva el tono sobrio de tristeza y soledad de la canción, ya que toma lugar en una casa abandonada de un pequeño pueblo en Georgia. "911", Sech Siendo uno de los líderes actuales más populares de la nueva generación en la industria musical latina, el artista internacional Sech, busca conectarse cercanamente junto a sus fanáticos con el estreno de su nuevo sencillo "911". El cantautor panameño refleja una de sus historias más personales dentro una canción llena de empoderamiento y ritmos pegajosos, acompañado de un video musical que cuenta con la participación especial de la superestrella Nicky Jam. "Siempre he estado aquí", RBD Después de hacer historia con el live stream 'Ser o parecer' que se convirtió en el show virtual latino más exitoso del 2020, RBD presenta "Siempre he estado aquí en vivo", el primer sencillo de lo que será su próximo álbum en el que se podrá revivir la magia del encuentro más esperado de la década. "Lado oscuro", Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán estrena la poderosa balada "Lado oscuro", escrita y producida por la propia Alejandra, junto con Benjamín Díaz y Alejandra Zéguer, mostrando a La Guzmán en su mejor momento y ofreciendo una ventana directa a su alma. El sencillo y su imponente video filmado en una iglesia en el centro de la Ciudad de México, producido por Alejandra Guzmán y dirigido por Ángel Flores, hablan por sí mismos. Sus millones de seguidores alrededor del mundo han estado esperando a la verdadera Guzmán y aquí está. "Tu amante", Yeison Jiménez Una voz que envuelve y una personalidad que conquista, es lo que caracteriza a Yeison Jiménez, el cantautor colombiano que lanza por todo lo alto el primer sencillo de su nueva producción "Tu amante". El sencillo tiene una letra llena de pasión, es sugestiva, nos lleva por senderos que trascienden lo romántico y da continuidad al talento innato que el artista ha demostrado desde que comenzó a escribir canciones y en el que hace gala de su gran capacidad interpretativa. "Reggaeton de antes", Ecko ft. Mariah Angeliq La estrella de la música trap, Ecko, colabora con la promesa del género, Mariah Angeliq, en el nuevo sencillo "Reggaeton de antes". El dúo rinde homenaje a la vieja escuela con un beat clásico de reggaeton que pondrá a todos a bailar. "Los reggaetones de antes tienen una vibra especial, me crié escuchándolo. Al escuchar este ritmo me recordó a esos tiempos. Cuando pensé con quién colaborar pensé en Mariah, sabía que su voz iba a aportar la sensualidad que necesitaba la canción", Ecko. "La papa", Cimafunk ft. Diana Fuentes El vocalista, compositor y productor musical cubano Cimafunk presenta el videoclip de su pegajoso tema "La papa", junto a la cantante Diana Fuentes. El sencillo es una canción divertida y funky con letras que tienen un doble significado, permitiendo echar a volar la imaginación y el entretenimiento de una manera saludable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Camarones y viniles", Rawayana El colectivo artístico venezolano, Rawayana, lanza el segundo sencillo "Camarones y viniles," de su próximo álbum de estudio. El tema rock psicodélico, producido por Cheo Pardo (exintegrante de los Amigos Invisibles), es una exhibición audiovisual del lado humorístico y satírico el cual es innato de la banda y habla sobre los clichés de la cultura hípster. Ventura, Sofía Valdés Image zoom Credit: CORTESÍA DE: JULIAN BURGUEÑO La cantante y compositora panameña Sofía Valdés lanzó hoy su EP debut, Ventura. Completamente compuesto y coproducido por Sofía, Ventura actuó como un conducto para la introspección y, más macroscópicamente, su cultura. Las influencias eclécticas de Sofía incluyen una mezcla de folk británico, motown de los 60, soul de los 70, clásica y bossa nova. La combinación de estas influencias se unen en Ventura para crear un sonido distintivo que es soñador, ligero y exuberante.

