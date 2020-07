¡Sebastián Yatra publica su video más 'hot' con Danna Paola! El cantante compartió un Tiktok de lo más sexy con la mexicana y las redes explotaron. Los artistas, que acaban de grabar un tema juntos, emanan química por cada poro. Teresa Aranguez and Porand Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ellos lo han negado por activa y por pasiva, pero la química entre ellos traspasa la pantalla. Y si no, solo hay que echar un vistazo al nuevo video que ha publicado Sebastián Yatra donde él y Danna Paola cantan desde la distancia y a través de Tiktok su nuevo y sensual tema "No bailes sola". Las caras, las risas, los gestos, aunque sea desde un rincón diferente del mundo, denotan la chispa y la buena vibra que hay entre los dos artistas. Este temazo que ya estamos deseando bailar, y nunca mejor dicho, está dando mucho de qué hablar, tanto por su ritmo como por la supuesta relación especial entre sus protagonistas. El cantante colombiano publicaba este video e invitaba a sus fans y a los de su compañera a realizar este dueto a través de la aplicación del momento. "Vayan a tiktok para hacer el dúo de "No bailes sola" con Danna Paola", propuso divertido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque muchos aplaudieron este trabajo ya disponible en las diferentes plataformas digitales, hubo quienes mezclaron los temas y empezaron a quejarse de ese buen rollito entre los cantantes. "Cambiaste a un bombón por un caramelo media hora", "Tini tiene aguante", "Me gustaba más Tini", "Ahí lo tienes, con la que nada tiene que ver", expresaron medio molestos algunos seguidores. Si están o no, solo ellos lo saben. Lo que sí es una verdad como un templo es que "No bailes sola" es un temazo y que ambos han unido sus talentos para hacernos mover el esqueleto. La canción ya es número uno en Trending Global en Youtube. ¡Felicidades!

