Sebastián Yatra, Ozuna, Mariah Angeliq y más estrenos musicales de la semana Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Cortesia ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! "Chica ideal", Sebastián Yatra ft. Guaynaa Sebastián Yatra, quien celebró su cumpleaños ayer acompañado por su familia y con una fiesta sorpresa virtual, lanza “Chica ideal” con Guaynaa. El tema tema energético y alentador detalla la búsqueda por la mujer ideal y fue creada en base al tema clásico de música latina, "Quiero una chica”. Lo acompaña un video musical que nos brinda esperanza para un futuro donde los jóvenes se podrán reunir una vez más. “Chica ideal es una canción alegre. Es un lanzamiento que nos llena de esperanza y nos da felicidad. Es una canción que nos hace sentir bien. Considero que es el tema perfecto para lanzar el día de mi cumpleaños y es muy especial para mi", dijo Yatra. "Del mar", Ozuna ft. Doja Cat & Sia Ozuna estrena a nivel mundial el video de su extraordinario sencillo “Del mar” junto a Doja Cat & Sia. El video fue dirigido por Nuno Gomes/Compostela Films, y presenta a Ozuna y Doja Cat bajo el mar, donde se les une Sia como un holograma de sirena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sucio y lento", Mariah Angeliq ft. Lele Pons Escrita por Mariah Angeliq, Lele Pons, Elena Rose, The Swaggernautz y Stevie, y producida por The Swaggernautz, “Sucio y lento” nos trae la cantidad perfecta de sensualidad, dándole a los fans exactamente lo que quieren. Las dos estrellas se unen para resaltar lo importante que es tener confianza en uno mismo e invitarnos a sentirnos sexy y empoderados, y realmente demostrar quién manda. El resultado es una colaboración genuina entre dos artistas que se alimentan mutuamente, capturando emociones con las que cualquier persona se puede relacionar con letras eróticas y tentadoras, al ritmo de un sonido contagioso. "Otro nivel", Darkiel Darkiel estrena "Otro nivel", el segundo tema parte de las 7 canciones originales de la serie Bravas con YouTube Originals, Natti Natasha y Jessy Terrero. Darkiel también actúa en la serie junto a Wisin y Natti Natasha. El video fue dirigido por Jessy Terrero quien dirigió el último video "Pa ti" + "Lonely" de JLo junto a Maluma. "Bendición", Emilia ft. Alex Rose Emilia, la nueva promesa de la música pop urbana, estrena su nuevo sencillo “Bendición” en el cual es compositora junto a Dalex y J Quiles. Para sumar a esta gran canción, Emilia invitó al cantante urbano Alex Rose para que colaborara con ella, logrando un junte explosivo. El video fue grabado durante la pandemia, Emilia desde su país natal Argentina y Alex Rose desde Orlando, Florida. Emilia estuvo envuelta en todo el proceso creativo para este increíble resultado. "Sugar Daddy", Benavides Picardía, gracia y alta energía es lo que Benavides te trae con su nuevo tema titulado “Sugar Daddy”, una comedia en melodía que se basa en la popular frase anglosajona con el sabor tropical y único de su intérprete. Benavides demuestra su sangre venezolana, valiente y retante al romper estereotipos musicales que se escuchan hoy, manteniendo la vigencia e innovación de un género tan refrescante como lo es la música Tropical. "Se te acabó la suerte", C-Kan ft. Grupo Firme El intérprete de rap y compositor José Luis Maldonado, mejor conocido como C-KAN, se unió a Grupo Firme para lanzar “Se te acabó la suerte”. Este tema compuesto, por C-KAN, forma parte de la nueva producción “Baúl” donde el ‘Perro de la C’ como se le conoce al rapero, saca en este momento aquellos los temas a dúo que no había finalizado y que se encontraban en su selecto baúl de los recuerdos, de donde los sacó para su nuevo trabajo discográfico. "Handful of Water", Sofía Valdés La cantante y compositora panameña Sofía Valdés presenta su nueva y exuberante canción "Handful of Water", la más reciente muestra de su próximo EP Ventura En Handful of Water. La letra a veces se traslada al español, una desviación involuntaria que Valdés finalmente decidió mantener en la versión final, en reconocimiento a su herencia musical multicultural. La canción se lanza junto con un magnífico video, grabado por ella misma y filmado en Hawái. "Ya no habrá dos", Felipe Moon “Ya no habrá dos” es otra muestra de las profundas letras que parecen salir sin esfuerzo de la pluma de Felipe Moon y que le han valido una leal y creciente base de fanáticos alrededor del mundo. La canción ofrece un mensaje alentador para aquellos que abandonan una relación tóxica y los anima a recordar que el amor propio no depende de lo que piensen los demás: lo importante es mirar hacia dentro para poder descubrir su valor. Solo entonces encontrarán la relación con la que siempre han soñado.

Close Share options

Close View image Sebastián Yatra, Ozuna, Mariah Angeliq y más estrenos musicales de la semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.