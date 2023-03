Sebastián Esquivel trae a la escena musical el corrido bélico Con 23 años, Sebastián Esquivel está consolidando una carrera como cantante en el regional mexicano con un nuevo estilo musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de 2.3 millones de seguidores en TikTok, Sebastián Esquivel utilizó esta plataforma para lograr un lugar en el mundo de la música. Así, encontró en el género de corrido bélico, que forma parte del regional mexicano y cuya temática es la vida cotidiana sin mayores pretensiones, la mejor forma de expresarse como cantante. "El corrido bélico es algo que habla de la cultura en México, que se vive día a día en México, son cosas que pasan en la ciudad", explicó a People en Español. Este joven mexicano de 23 años, junto a su hermano Eugenio, formó el dúo Los alucines que comenzó a crear contenido para dicha red social. Posteriormente, aprovechó su éxito como influencer para dar presentar su talento interpretando covers. "Son años de trabajo, realmente, que nos han llevado ahorita hasta aquí. Y el éxito y que la gente nos conociera un poco fue a través TikTok", explicó. Hace dos meses lanzó, en colaboración con Yerai R. el sencillo titulado "Bélico y cholo"; el cual, ha tenido gran aceptación entre sus seguidores y el público en general. "Es un tema que surgió con el compa Yerai R. Es una combinación entre lo que es el trap y el corrido", comentó. Sebastián Esquivel Credit: WK Records/Anita Tillero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La combinación del género, que es así entre el corrido y el trap. La verdad que la entrada al trap fue increíble, embonó muy bien", continuó. "Tuvo muy buena aceptación en las plataformas. Empezamos esa canción promocionándola por medio de Tik Tok. La gente empezó a utilizar mucho el audio también; empezaron a hacer muchos trends con la canción y actualmente tiene más de 90 mil audios utilizados en TikTok y pasó los 10 millones en Spotify". Ahora, presenta una nueva versión con Virlan García que pretende dar un nuevo toque a la canción original. El 31 de marzo, se viene esta versión en vivo con el compadre Virlan. Va a estar muy buena la canción", reveló. Escuchó la rola Virlan escuchó la rola [el tema] vio que estaba teniendo buenos números; le gustó y se dio la unión. Todo funcionó perfecto". Además del lanzamiento de la nueva versión de "Bélico y cholo", Sebastián Esquivel está preparando más canciones "de combinaciones entre géneros" y presentará otro tema en el mes de abril.

