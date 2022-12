Se revela el misterio detrás de la desaparición de los integrantes de RBD Tras haber desaparecido de las redes sociales, los integrantes de RBD están de regreso con una impactante noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, los integrantes de RBD Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christopher von Uckermann y Christian Chávez tuvieron una reunión de amigos. Poco después, desaparecieron todas las imágenes de sus redes sociales; lo cual, ocasionó la sorpresa de propios y extraños. Esto desató una serie de especulaciones al respecto. Ahora, el misterio para ser revelado. Este 19 de diciembre de 2022, todos ellos lanzaron un video que muestra, justamente, partes de la mencionada convivencia que tuvieron, donde algunos de los famosos estuvieron acompañados de sus respectivas parejas sentimentales. Este audiovisual remite a una página digital con una cuenta regresiva que anuncia un evento especial un mes después el 19 de enero de 2023 a las 7 pm, tiempo de México. ¿Cuál es la noticia que tiene reservada la famosa agrupación mexicana? La controversia parece que seguirá hasta la fecha que dieron a conocer. Quizá se traté del anuncio de un concierto de despedida definitiva, o la gira de reencuentro que tanto han pedido sus fanáticos. También se habla de realizar alguna presentación en México o nada más en Brasil o quizá se incluya Estados Unidos; las apuestas al respecto son muchas. El video audiovisual deja entrever algunas hipótesis. En él los integrantes, en una escena de la telenovela Rebelde, hacen algunos comentarios. RBD - Los Premios MTV Latin America 2007 Credit: Rodrigo Varela/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Saben qué sueño?", dice Anahí. "Sueño con poder regresar el tiempo. Y que un día todo vuelva a ser como antes y que estemos…" "Tal vez no podamos regresarlo, pero igual si vamos a tenerlo un rato", dice Von Uckermann "Saliendo de aquí, todo vuelva a ser como estaba allá afuera", agregó Dulce María. "Estoy de acuerdo contigo, quizá no podamos cambiar nada ahorita, pero…", concluyó Chávez. Al final aparece una corbata con la frase "Soy Rebelde World". Todo indica que el ansiado regreso a los escenarios musicales está por llegar. RBD se convirtió en una de los grupos latinos más importantes de principio de los años 2000, con llenos totales en diversos lugares del mundo como Brasil, España, Rumania y Estados Unidos. Así que solo falta un mes para saber qué puede esperarse.

