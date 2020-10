"Se puede perrear y ser respetuoso" ¿Sabes a quién dedico Bad Bunny su Premio Billboard? En este mítica noche de la música americana, el conejo malo dedicó su premio a las mujeres de una forma muy especial... ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, se llevó a casa el trofeo de Mejor Artista Latino en los Premios Billboard 2020 y lo celebró con unas palabras que definitivamente se ganaron a la audiencia hispana. “¡Qué momento para ser Latino! Tenemos el poder, estoy tan orgulloso… Gracias a los Billboards, gracias a todos mis fans alrededor del mundo. Este premio se lo quiero dedicar a las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y las de Puerto Rico, sin Vds. no existiera nada, nada, ni la música, ni el reguetón, ¡nada!”, exclamó. “Basta ya con la violencia machista en contra de la mujer. Vamos a educar ahora, en el presente, para un mejor futuro. Yo no soy un artista de música social… Esta canción es de mensaje social”, afirmó. Image zoom Getty Images “Aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta, ¡ella perrea sola…!”, gritó recordando el coro de su canción. Después de agradecer en el escenario a Ivy Queen y Nesi, junto a quienes brilló sobre el escenario en su actuación, alzó el premio al aire y dijo con fuerza: “¡Puerto Rico, pal mundo, los amo!”. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre reservado en lo que respecta a su vida privada, Bad Bunny apareció este año de forma esporádica en las redes de su novia, Gabriela Lingering, con quien lleva más de tres años de relación. La pareja estuvo pasando junta la cuarentena y hay rumores de que están comprometidos. Así hablaba el interprete de Te Boté acerca de lo fundamental en las relaciones: "Lo importante es ser siempre uno mismo, ser abierto y honesto porque cuando finges ser alguien que no eres, la relación no funcionará", aseguró en una entrevista con Entertainment Tonight.

Close Share options

Close View image "Se puede perrear y ser respetuoso" ¿Sabes a quién dedico Bad Bunny su Premio Billboard?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.