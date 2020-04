Santiago Alberto crea música para un mejor "mañana" El cantante Santiago Alberto se inspiró en este momento de distanciamiento social e incertidumbre para componer “Mañana”, una canción llena de positivismo y esperanza. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Cortesía El artista mexicoamericano Santiago Alberto se inspiró en este momento de distanciamiento social e incertidumbre para componer “Mañana”, una canción llena de positivismo y esperanza para transmitirla al mundo entero y a sus seguidores. “Quería escribir una canción alentadora que hablara de un mañana mejor y aunque tiene un mensaje sencillo, siento que llega para alegrar el corazón. Todo fue hecho con una gran motivación de sacar una canción especial en estos momentos difíciles”, dijo el artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video de “Mañana”, dirigido por Santiago Alberto y su madre, se rodó atrás de la casa de ella en el desierto en Nuevo México. “Mis padres viven a las afueras de Albuquerque, en un área que es como un desierto, un sitio por donde nos gusta caminar y es solitario. Qué mejor poder grabar en un lugar tan bonito y a la misma vez practicar distanciamiento social. No necesitábamos una producción enorme. Yo solo quería cantar y bailar. El arte de un artista en su forma más sencilla”. Santiago Alberto, que cuenta con un impresionante talento vocal y musical, grabó la mayoría de los instrumentos, donde también participaron algunos de sus amigos músicos desde sus casas. “Siento que es un mensaje importante para ayudar a motivarnos y no perder la fe porque vienen cosas más bonitas y hermosas en esta vida. Vamos a seguir adelante y más fuertes que nunca”, comentó el artista. “Mañana”, ya disponible en todas las plataformas digitales, es una mezcla de instrumentos folclóricos con sonidos de música pop, al que el artista define como “pop folclórico”. Santiago Alberto, aparte de estar enfocado en el lanzamiento de este nuevo sencillo, está componiendo más música y manteniendo contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales en donde ha brindado conciertos acústicos. Al mismo tiempo continúa con sus planes de grabar con uno de los productores más reconocidos de la industria musical, una sorpresa que tiene preparada para este 2020. Advertisement

Close Share options

Close View image Santiago Alberto crea música para un mejor "mañana"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.