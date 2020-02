¿Sabías que Lis Vega es una "malandra" que canta reguetón y trap? Escúchala aquí. "Mi música es cero vulgar" Para todos los que no lo sepan, además de tener un cuerpo de impacto, la cubana Lis Vega también es cantante y compositora de reguetón. ¡Escúchala aquí! By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Detrás de la imagen sexy y sensual que Lis Vega presume en sus redes sociales, está una cantante que quiere conquistar al público con su disco Hermandad, producción discográfica en donde Vega, une fuerzas con compositores, cantantes y productores cubanos. Háblanos de “Hermandad” Es una colaboración con compañeros cubanos en el género del reguetón. He tenido mucha bendición que se me abran las puertas, tengo más de 20 años como actriz en este medio, y ahora como la poeta de lo urbano, estoy trabajando en este momento en el álbum Hermandad. [Este disco] es una manera de regresarle a México y al resto del mundo todo lo que nos han dado a los cubanos. ¿Desde hace cuánto tiempo planeaste esto? Surgió hace dos años con Rommy un cantante cubano, pusimos un estudio en México y empezamos a darnos cuenta que tenía aptitudes en el reguetón. Hicimos muchos temas en México, hicimos “Malandra” que es un caso de mi vida y yo lo escribí. Hicimos “Infieles” para una marca de condones en México, y [grabé] “Tu servidora” con, [el también actor] Julio Camejo. Hemos hecho muchos cosas, ahora viene un nuevo sencillo con el reguetonero Yakarta que se llama “Dile a él”. ¿Qué es lo que tiene de especial este disco? Este disco estamos [trabajando] muchas ramas del reguetón, estamos uniendo todas las ramas de reguetón cubano. Tiene la esencia de cada uno de los productores, haremos un trap con William Sánchez, que es el mejor trapero de Cuba, en fin, vienen muchas [cosas]y lo que propongo es que escuchen mi música, cero vulgar y cero pasada de tono, solo contamos historias Advertisement

