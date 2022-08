Conoce en exclusiva a Ryan Castro, el joven que pasó de cantar en los autobuses a ser todo un éxito en la música Siendo niño, Ryan Castro descubrió su pasión e hizo todo para cumplir su sueño. Ahora, desea ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 17 años, Ryan Castro comenzó a cantar en autobuses para poco a poco interpretar sus temas en bares, discotecas y eventos que le fueron abriendo un camino en la música. Ahora, el cantante de origen colombiano se consolida y cuenta cómo descubrió su pasión por estar en los escenarios. "Ryan Castro es un joven de barrio, humilde, trabajador, carismático; siempre con buena actitud y mucho amor para sus fanáticos y su gente", mencionó a People en Español. "Descubrí mi amor por la música cuando era niño y veía las películas de los raperos de Estados Unidos. Veía las películas de Eminen, 50 Cents y eso me empezó a despertar el amor del arte como tal, no solo por la música, sino por cantar, por bailar", reveló. "Me despertó el amor por el arte y después me enfoqué más en cantar". El representante de música urbana ahora con su EP REGGAETONEA está dispuesto a recuperar el reguetón tradicional y regresarlo a sus inicios. "Es un EP que quería trabajar trayendo el reguetón de antes, porque para nadie es un secreto que el reguetón se ha vuelto muy pop y es la música del momento. Pero quería traerlo con esa base sólida de cuando empezó que es reguetón de barrio, las baterías y el sonido de calle cuando el reguetón empezó clásico, retro, cantándole a las mujeres también, pero con un sonido particular", explicó. Ryan Castro Credit: Cortesía: Ryan Castro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente debe escuchar este EP porque tiene un sonido particular, es un EP de temas que no se escuchan mucho en la calle. Aparte de que tengo un merengue y hace mucho tiempo un artista urbano, por decirle así, no ha hecho merengue. Trae un toque diferente un, de Ryan Castro que la gente debe conocer", continuó. "Mi oferta musical es un sonido muy original y siempre trato de que lo que haga suene a mí. Tengo bases muy sólidas de reggae, soul, rap, pero siempre trato de que suene a mí, que no se parezca a nadie. Eso caracteriza a Ryan Castro que su flow es muy original y muy auténtico". Ahora, el compositor solo busca convertirse en un ejemplo para que las personas cumplan sus sueños. "Busco que la gente me vea como un ejemplo, una persona de superación que salió de un barrio humilde, de un ghetto y salió adelante con la música. Eso es lo que les quiero trasmitir. Con las canciones cuento mi vida, mis vivencias, lo qué pasa conmigo, con mis compañeros. Siempre trasmitirles alegría con la música, que cuando escuchen a Ryan Castro puedan vacilar un rato, desconectarse un rato de su vida y compartir, estar de fiesta, vacilar, bailar", mencionó. Ryan Castro, también conoció como Cantante del Ghetto, ahora trabaja en su nuevo álbum que hará honor a su sobrenombre y donde contará con diversas colaboraciones. Mientras tanto, REGGAETONEA y su sencillo "Amor de una noche" ya están disponibles en todas las plataformas de música y video.

