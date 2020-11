Close

¡Ya encontraron reemplazo para Roselyn Sánchez! Los talentos que conducirán los Latin Grammy 2020 son… Mientras la actriz puertorriqueña se recupera de un pequeño accidente que la hará ausentarse de la ceremonia este año, los organizadores del evento ya saben quienes ocuparán su lugar. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En vista de que Roselyn Sánchez se ausentará como anfitriona de la entrega de los premios Latin Grammy tras haber sufrido un accidente en el que se fracturó un pie, los organizadores ya anunciaron quiénes son las estrellas que ocuparán su lugar. Se trata de nada más y nada menos que de la actriz mexicana nominada al Óscar Yalitza Aparicio y de su compatriota y colega Ana Brenda Contreras, quienes se unirán a Carlos Rivera para conducir la ceremonia el 19 de noviembre, según informes de la revista Rolling Stone. Image zoom Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Yalitza Aparicio | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Gabe Ginsberg/Getty Images for LARAS; Rick Rowell via Getty Images Aparicio celebró la buena nueva con una publicación en sus redes en la que expresó lo feliz que está por este nuevo paso en su carrera. “Cuando me llegó la noticia alguien me dijo: ‘Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila’. Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento con los @latingrammys al permitirme estar junto con @anabreco y @_carlosrivera conduciendo la 21 entrega anual del #LatinGRAMMY. Nos vemos el 19 de noviembre”, escribió. La ceremonia de este año se realizará en vivo desde Miami y se transmitirá a través de Univision a las 8 p.m., hora del este. Debido a la pandemia, el evento contará con presentaciones virtuales y no habrá público en el recinto donde se desarrollará. Las estrellas tampoco desfilarán por la alfombra roja previo al show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos entristece confirmar que Roselyn Sánchez no podrá ser anfitriona de los Premios Grammy Latinos de este año debido a un accidente inesperado", dijo la Academia en un comunicado. "La Academia Latina de la Grabación le envía a Roselyn mucho amor y le desea una pronta recuperación". La actriz puertorriqueña informó en sus redes sociales que sufrió una caída que la ha dejado usando una bota que inmoviliza uno de sus pies, algo que le impide estar presente en el evento. "Amigos, con mucho pesar en mi corazón necesito informarles que ya no estaré participando en la entrega de los Latin Grammys este año. 2020 ha sido un año que nos mostró nuestra vulnerabilidad. Uno propone y Dios dispone, sufrí una caída y mi médico me puso una bota. Su recomendación fue no estar de pie mucho tiempo ni usar zapatos de tacón", escribió en su publicación de Instagram. Algunos de los artistas que se presentarán este año son Leslie Grace, Ricky Martin, Karol G, Natalia Jiménez, Prince Royce, Bad Bunny, J Balvin y Ozuna, entre otros. El tema de la gala de este año es "La música nos hace humanos". "La velada honrará la excelencia musical y el poder de la música, una forma de arte que nos permite mostrar solidaridad, compasión y esperanza, trascendiendo el idioma, las barreras culturales y los desafíos globales actuales", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, en un comunicado.

