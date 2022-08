Romeo Santos y Justin Timberlake juntos en ¡una bachata! Un nuevo éxito se anota Romeo Santos al llevar a su terreno musical a Justin Timberlake. Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Considera el Rey de la bachata, Romeo Santos se anota un nuevo éxito en su carrera al llevar a uno de los grandes representantes del pop estadounidense, Justin Timberlake, a su terreno para realizar una colaboración juntos al ritmo del exvocalista del grupo Aventura. Este último dio a conocer, en su cuenta de Instagram, un previo del video del tema que grabó a dueto con el uno de los miembros del extinto grupo NSYNC. Además, agregó una imagen en fondo negro con letras blanco y palo de rosa donde se lee en nombre de ambos cantante. El sencillo que realizaron lleva por nombre "Sin fin" forma parte de quinto disco que Santos graba como solista y que se titula Fórmula, volumen 3. Los internautas reaccionaron de inmediato a este anuncio con una series de elogios. "Jamás lo hubiera imaginado. Esto será épico"; "Dios mío, ya con solo 15 segundos de la canción ya me tomé siete cervezas, Romeooooooo"; "¡Romeo sumando estrellas!"; "¡Por fin se juntaron! Esperaba esta colaboración por años"; "Ya quiero ver a Justin bailando bachata"; "Ufff mi respeto mi papá Romeo; tú eres mi inspiración en la musica te quiero mucho manito", y "El Rey haciendo historia una vez más", fueron algunos comentarios. Justin Timberlake y Romeo Santos Credit: Frazer Harrison/Getty Images; Debra L Rothenberg/Wireimage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes le pidieron al intérprete de bachata que realizara otras colaboraciones. "Que palo del maestro Romeo Santos. Tenía que hacer una colaboración con El Sol mexicano Luis Miguel", y "¿Y Rosalía?", mencionaron otros usuarios. De hecho, a la colaboración con Justin Timberlake, quien también hizo el anuncio en la misma red social, se ha mencionado que se suma otra de gran calidad, justamente, con la cantante Rosalía que anulará en breve Romeo Santos.

