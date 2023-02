Romeo Santos abre un nuevo capítulo en su vida ¡y en jet privado! El rey de la bacahta anunció un nuevo capítulo en su vida. ¡Todos los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Romeo Santos no solo celebra que se convertirá en padre por cuarta ocasión, el cantante de raíces dominicanas está más que feliz porque el día de mañana da inicio su gira Fórmula Vol.3. Será en el piso de Lima, Perú en donde el artista deleitará a su fanaticada con nueva música y las canciones de antaño que lo catapultaron como el rey de la bachata. "[Romeo] stá feliz de iniciar su gira la cual ha sido un éxito desde que comenzó su venta en Perú, Chile, Argentina, Ecuador y otras ciudades de Latinomérica", dijo en exclusiva a People en español una fuente cercana al cantante. "Su colaboración con Karol G es tendencia". Y lo que es tendencia también sin duda, es la peculiar forma de viajar que tiene don Romeo. "Llegó a Perú en su jet privado con todo su staff", dijo la fuente. Romeo Santos Romeo Santos | Credit: Romeo Santos Vía Nanette Lamboy Cabe destacar que los cuatro espectáculos de su gira mundial Fórmula Vol.3 que se llevará a cabo los días 10, 11, 12, y 14 de febrero en el Estadio Nacional se encuentran con localidades agotadas. ¡Que sigan los éxitos amigo Romeo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Romeo Santos abre un nuevo capítulo en su vida ¡y en jet privado!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.