SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Roberto Tapia abre el 2020 enfrentando sus miedos y decidido a salir de su zona de confort. ¿Qué lo hizo emprender esta nueva aventura? El cantante mexicano, quien en estos días ha pedido oraciones para que su madre mejore nos contó todo en exclusiva.

Estás feliz con tu nuevo disco…

Por siempre ranchero. Me siento muy comprometido y contento es un género nuevo para mí. Para mí el mariachi representa la cultura mexicana. Atreverme a hacer algo diferente como esto.

Image zoom

¿Te entró miedo?

Sí, sí le sacaba, estaba en un área de confort [con] la música banda, el norteño. Cuando tomé la decisión de hacer el disco fue cuando me fio a Medellín, Colombia, y me di cuenta el mariachi por allá era un exitazo. Me fui de parranda y vi la reacción de la gente y me dije ‘no Tapia, tienes que hacer mariachi que en todos lados gusta’. Después de ahí, llegué a Culiacán y me metí al estudio.

¿Por qué escuchar este disco?

El mariachi es una música espectacular, eso ya lo sabemos todos. Son canciones que tienen que ver con mi adolescencia, de lo que yo he escuchado. Y pues son las rolitas con las que yo empecé también a darme unos drinks delicioso (risas).

¿Cómo fue el 2019?

Cada año para mí, ha sido de mucho aprendizaje sobre todo en estos últimos tres años que me ha tocado aprender más del negocio y sobre todo abrir ideas como mi nuevo disco con mariachi. Me ha ido muy bien, me he equivocado mucho y eso me ha ayudado a crecer. Me he dado cuenta en dónde estaba fallando.