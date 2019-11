Risas, sexy bailes, coqueteos... ¡te contamos todo lo que no se vio de los premios Latin Grammy! Sabemos quiénes ganaron pero, ¿qué se coció en las fiestas de estos reconocidos premios? Nos colamos en ellas y te mostramos cómo se lo pasaron las estrellas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sabemos que Rosalía fue la ganadora indiscutible de la noche, que William Levy provocó los suspiros de las féminas en su aparición y que Dayanara Torres está lista para volver de lleno a la televisión. Pero a parte de lo evidente, ¿qué se coció detrás de las cámaras entre tantos famosos? Pues hubo de todo. Para empezar el actor cubano y su compatriota Lili Estefan demostraron su buen rollo y gran sentido del humor con esta imagen donde el galán la carga en brazos emulando su nueva película En brazos de un asesino, que se estrena el 6 de diciembre. El momento es de película total. Luis Fonsi se lo pasó de lo lindo con su esposa Águeda López en la fiesta de después donde posó así de contento con la cantante brasileña Paula Fernandes. Feliz y agradecida la compositora publicó esta foto emocionada. También hubo sensualidad, y si no que se lo pregunten a la pobre Paz Vega que al ser grabada por su amigo del alma Jomari Goyso, se le trasparentaron esos dos soles en el pecho. Pero ella con su gracia andaluza supo salir del paso con mucho arte y buen humor. Y hablando de delanteras, una que provocó vértigo fue la de Thalía. Menudo vestido. La cantante deslumbró en el escenario y también detrás de él. La veterana artista compartió risas y buenos momentos con la nueva generación musical y más en concreto Rosalía, la reina de la noche y los premios. Image zoom Thalía y Rosalía Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quien tampoco se lo pasó mal del todo fue Anitta, que a través de sus historias de Instagram nos mostró lo divertidas que son las fiestas. Posó feliz de la vida junto a Sofía Reyes y Greeicy, ¡y hasta hizo twerking! En definitiva, una noche para celebrar la música que nos une a todos en cualquier parte del mundo y donde las diferencias sólo existen en sus estilos. ¡Felicidades a los ganadores! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Risas, sexy bailes, coqueteos... ¡te contamos todo lo que no se vio de los premios Latin Grammy!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.