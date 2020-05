Las besos de Ricky Martin y su marido en el video de Residente provocan fuerte revuelo El apasionado y solidario beso en los labios de la pareja está en boca de todo el mundo. Mientras muchos lo aplauden y agradecen, otros parece que no tanto. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los besos han sido los protagonistas de "Antes que el mundo se acabe", el nuevo y majestuoso trabajo de Residente en estos tiempos revueltos. El talentoso artista nos invita a querernos y darnos el más dulce de los besos por lo que pueda pasar, en un video cargado de amor y emoción. Desde diferentes lugares del mundo como Marruecos, Ghanna, China o Japón, los invitados a este clip se besan con pasión promoviendo los sentimientos positivos y la unión de los seres humanos ante cualquier tragedia. Entre ellos había caras conocidas que quisieron ser parte de este bello proyecto. Por ejemplo, Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef. La pareja se besó con ternura en la boca y ese momento nos llegó al corazón. Sin embargo, aunque la mayoría celebra el amor en todas sus versiones y colores hubo quienes se sintieron ofendidos y así se lo dejaron saber al reconocido artista en su publicación de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto no me gustó, respeto su relación pero esto creo debería ser cosa de su intimidad, me decepciona ver esto", "Entiendo que se quieren, hagan lo que se les pegue la gana pero no lo publiquen así", "Los dos irán al infierno", han escrito algunos que mostraron su rechazo a esta exposición. Afortunadamente, fueron muchísimos más los que aplaudieron este hermoso gesto de amor a favor de un mundo mejor, de igualdad y humanidad. "Viva el amor", "Bravo", "En serio, ¿siglo XXI y hay gente que se ofende por un beso? Hasta mi hija sabe que hay diferentes orientaciones sexuales, ¡10 años tiene!". En apenas doce horas el video ya ha superado los dos millones y medio de visualizaciones en Youtube. Su mensaje, sus imágenes y su fuerza es la mejor medicina para curar y aliviar el dolor. Gracias por este tan necesario proyecto.

Las besos de Ricky Martin y su marido en el video de Residente provocan fuerte revuelo

