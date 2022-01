Ricky Martin sube la temperatura con el video de su nuevo sencillo, "Otra noche en L.A." Ricky Martin nos habló de sus inicios en la música hace más de tres décadas y de sus planes para este nuevo año. Además, reveló qué país de Latinoamérica visitará en marzo. ¡Mira la entrevista completa aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ricky Martin regresa a lo grande! Luego de una exitosa gira de conciertos en el 2021 con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, el cantante puertorriqueño lanzó este jueves su nuevo sencillo, "Otra noche en L.A.", tema que será parte de su próximo EP Play. En una entrevista en exclusiva para People VIP, el intérprete de éxitos como "La mordidita" y "La copa de la vida" dijo que esta nueva canción y su videoclip reflejan la nostalgia y las emociones que despiertan los recuerdos. La canción fue compuesta por él junto a Keityn, Lexuz, Oneill y Casta mientras el clip fue grabado en Los Ángeles y fue dirigido por Daniela Vesco. "Despierta memorias, nace y decido que sea el primer sencillo [de mi EP Play] porque primero que nada es sutil y a la misma vez, por lo menos yo y sé que muchos vivimos de los recuerdos, de las memorias; eso nos mantiene vivo, nos motivan, nos hacen que nos aceleremos un poco y al fin y al cabo yo busco sensaciones y emociones", expresó. Luego de este gran estreno, Martin viajará a Houston, TX, para participar en el afamado Houston Rodeo en el NRG Stadium el próximo 4 de marzo y después se desplazará a México para ofrecer conciertos en diferentes ciudades. "En el próximo mes de marzo estaré visitando México, son fechas que ya tenía que hacer antes de la pandemia. Extraño mucho Latinoamérica, quiero volver a Puerto Rico y hacer muchos conciertos, pero tenemos que vivir un día a la vez y un paso a la vez porque tenemos esta situación que nos llena de incertidumbres. Pero estamos positivos", dijo. Mira la entrevista completa en el video colgado arriba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

