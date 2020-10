Ricky Martin lanza un ambicioso proyecto en medio de la pandemia El cantante puertorriqueño estrenó su laboratorio musical Martin Music Lab, que incorpora una tecnología de audio de sumersión que utilizó en su álbum Pausa, actualmente nominado a cuatro Latin Grammy. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ricky Martin sabe de la importancia de renovarse como artista para seguir conquistando corazones alrededor del mundo. Con eso en mente, el puertorriqueño se lanza a la aventura con su nuevo proyecto Martin Music Lab, que dotados de una tecnología de audio de sumersión que pretende extremar la experiencia del oyente para realmente conectarse con lo que escucha y ayudar a su salud mental. “Para mí, la música es una liberación, me ayuda a concentrarme y a eliminar la ansiedad. Quiero aprovechar ese poder y desbloquear su potencial para ayudar a otros a encontrar el mismo nivel de calma y serenidad. Si bien se trata de brindar a las personas una experiencia musical personalizada, también se trata de mejorar su salud mental en general”, dijo el intérprete a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martin implementó la tecnología de sumersión en su álbum Pausa, que lanzó en mayo y está nominado a cuatro Latin Grammy. Ahora cantantes como Bad Bunny, Residente o A$AP Rocky se han unido a esta nueva tendencia bajo la supervisión de Martin Music Lab. A través de su nuevo laboratorio musical, Martin también pretende llegar al mundo de las películas, los videojuegos, y áreas de salud, así como la meditación.

