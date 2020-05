Antes que el mundo se acabe, ¡Residente quiere que nos comamos a besos! Si René empezó la cuarentena de lo más romántico, besando a su novia con un tapabocas puesto, su último tema quiere inpirar a que las parejas compartan sus besos más románticos durante el encierro empezando por los famosos: Camilo, Messi, Ana de Armas, Bad Bunny, Ricky Martin y Jorge Drexler están entre ellos. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Residente comenzó la cuarentena del coronavirus compartiendo un romántico beso entre él y su novia, la bella modelo de 22 años Kasia Marciniak, muy apasionado incluso con las apropiados tapabocas que tanto usamos durante estos días de la COVID-19. “Beso de cuarentena”, tituló entonces el post el famoso boricua. La guapa modelo es la culpable de haber devuelto la sonrisa a René después de los momentos difíciles que pasó tras la separación de Soledad Fandiño. Así de romántico se puso también el día del cumpleaños de su novia. “Hoy cumple Kasia. No encuentro emojis que describan la alegría que me ha dado desde el primer día, así que escribo algo en el momento. Los momentos son del mar cuando la lluvia se traga, son la luz que se desviste con la noche que se apaga”, escribió el inspirado autor que recientemente escribió una de las mejores canciones de su trayectoria, René. El compositor está en un momento sentimental de lo más tierno, no cabe duda, y ha querido continuar con los besos de cuarentena en el nuevo tema que acaba de lanzar, Antes que El Mundo se Acabe. Después de triunfar en Los Ángeles acompañado por la LA Phil y dirigido por otro genio musical, Gustavo Dudamel, decidió invitar a participar a este últimoacompañado de su esposa, la actriz española María Valverde, a participar con un beso de amor en su último video entre infinidad de famosos como Camilo, Messi, Ana de Armas, Oscar Jaenada, Bad Bunny, Ricky Martin, Jorge Drexler y Zoe Saldaña, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Acaba de salir este video que se hizo para que nos hiciera compañía. Compartimos el mismo miedo porque nunca nos habíamos enfrentado en estos tiempos a una pandemia como ésta, pero nunca una pandemia se había enfrentado a gente solidaria como nosotros. Gracias a todos los besos en todos los idiomas. Y si este es el final le encontraremos la belleza, quizás en realidad ahora es cuando todo empieza”, dijo el filosófico cantautor.

