Reik revela la fórmula para continuar vigentes Con casi dos décadas de carrera ininterrumpida, Reik sigue permaneciendo en el gusto del público. Ahora se revela su secreto del éxito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con casi dos décadas de trayectoria profesional, Reik se ha convertido en un referente de la música en Iberoamérica; además, a diferencia de otras agrupaciones, han permanecido juntos aunque cada uno de sus integrantes haga proyectos en solitario. Sin embargo, mantenerse vigentes con tantas ofertas y géneros en el mercado no es asunto sencillo ¿cuál es la fórmula que ha permitido de Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez continúen en una industria tan competida? "El mayor reto profesional ha sido tener el criterio y la disposición, sobretodo, de adaptarnos a la actualidad", mencionó Marín a People en Español. "Estar dispuestos a experimentar, a sentirnos incómodos. Un poquito darnos cuenta y analizar que es lo que está sucedido en la música actualmente, en su debido momento, y un poquito tratar de emular ese sonido. Nosotros siempre hemos sido de la idea que un artista, un creativo siempre debe estar explorando nuevas cosas, nuevos terrenos, nuevas formas de crear", continuó. "Por otro lado, siempre nos ha gustado experimentar musicalmente. Hemos tenido nuestros momentos donde, según nosotros, escribimos canciones de otro género de otro tipo. Porque nosotros, dentro del pop, creemos que todo se vale, mientras sea lo suficiente digerible. Creo que precisamente es el ejercicio de estar al día". Pese a que se han consolidado, Bibi considera que también han tenido momentos donde se han convertido en su peor enemigo. "Nosotros tres como personas, como individuos, creo que el mayor obstáculo somos nosotros mismos. Muchas veces nos agarra ya sea la apatía o el cansancio, el escepticismo o la comodidad de sentir que estamos en un lugar privilegiado y ya llevamos un montón de años de carrera, y que tenemos ya una solidez, afortunadamente, en la que no dependemos del nuevo sencillo; necesariamente. A veces, nos hace caer en una zona de confort que luego resulta un poco nociva, sobretodo para el proceso creativo. Pero tratamos de estar bien conscientes de ello y no caer en ello", confesó. Reik Reik | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, lanzan el nuevo sencillo "Cinco estrellas" que realizaron en colaboración con Sech. "'Cinco estrellas' es esta canción que a mí, honestamente, me parece muy cool, me encanta. Siento que es de esas canciones en las que logramos muy bien combinar el estilo de los dos participantes, tanto Sech como nosotros. Nosotros con Sech ya teníamos tiempo queriendo hacer una colaboración", relató. "Jesús la escribió con Edgar Barrera y Elena Ross. Edgar Barrera la produjo y conocer perfectamente a Sech. Estaba en el estudio Edgar haciendo algo con Sechs, le mostró lo último que había hecho con nosotros, a Sech le encantó tanto que dijo 'háganme parte'. Se sumó, nosotros encantadísimos, escribió su parte, la grabó, cantó. Luego nos vimos para grabar el video", continuó. "Todo con Sech ha sido muy ligero, un tipazo, muy simpático y sobretodo, la canción, repito, siento que es algo muy cool. Una melodía memorable, una letra en la que te puedes identificar, la puedes dedicar. Es una canción que a mí, de verdad, me gusta mucho". "Quiero decir 'esta vida que estoy viviendo la amo'", Bibi Marín de Reik Bibi Marín enfatizó que lo más importante para Reik es seguir creando música y ya tienen diversos temas inéditos listos para decir "está canción va aquí o se lanza ahorita". Mientras tanto, el pasado 17 de septiembre iniciaron una gira por Latinoamérica al tiempo que promocionan "Cinco estrellas", que realizaron con Sech; la cual, ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video. El músico hizo una reflexión final. "Quiero sentir la felicidad dentro y decir 'esta vida que estoy viviendo la amo'. Afortunadamente, en muchos momentos de mi vida, hasta ahorita, he sentido eso", concluyó.

