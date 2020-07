Julio Ramírez: “Platicar [sobre] nuestras diferencias ha sido lo más difícil [para Reik]” Julio Ramírez, integrante de Reik, quien fue elegido artista del mes de Uforia, habló en exclusiva sobre sus proyectos y lo más difícil a lo que se ha enfrentado el trío durante sus quince años de carrera. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reik está de fiesta: además de ser elegido artista del mes por Uforia, la estación de radio de Univision, el trío también está gozando el éxito de sus canciones “Si me dices que sí” junto con Farruko y Camilo, y “La bella y la bestia” grabada con Morat. Pero en medio de todo este éxito, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más satisfactorio a lo que Jesús Navarro, Julio Ramírez Eguía y Bibi Marín se han enfrentado? Julio lo contó todo a People en español. ¿Cómo ha sido la cuarentena para Reik? Mi hija Alessa nació el 18 de diciembre y a mediados de enero empezamos a trabajar, y en eso vino la COVID-19. Todos pensamos que sería algo muy pasajero. Ahorita ya se convirtió en un estilo de vida para muchos y no puedo dejar de mencionar que aunque lloro y me enojo estoy en una situación muy afortunada, yo particularmente que tengo un techo, salud y una casa. Tengo ahorros. Tengo otro tipo de ingresos, gracias a Dios, y se me haría muy egoísta enfocarme en lo negativo cuando hay otra gente que vive al día, que no tiene salud y que está contagiado. Por ellos es que yo tengo que decir que estoy bien, mandarles mucha fuerza y hay que ser muy respetuoso en usar mascarilla, lavarme las manos. Son el artista del mes de la estación de radio de Univision… Estamos muy contentos, es un placer, es un honor y a final de cuentas es mejor que no se acabe, para eso trabajamos y eso hace que siga siendo tu motor para seguir trabajando. Hay que entregarle al público y a nosotros mismos el mejor trabajo, lo que nos gusta hacer. Eso es amor al arte. Hay algo en las recompensas, que uno siente muy bonito cuando se reconoce tu trabajo. Estamos muy agradecidos por lo de Uforia y esperamos que siga gustando nuestra música. Image zoom Cortesía: Apple Music ¿Por qué escuchar “La bella y la bestia”? Es una canción muy bonita para dedicar que a veces hace falta en estos tiempos. Está Morat, son unos chavos muy talentosos que tienen un futuro por delante. ¿Cuáles son sus proyectos lo que resta del año? La verdad, así como teníamos muchas cosas por sacar este año decidimos los tres ponernos metas específicas y fue crear nuevo contenido, vienen canciones nuevas y videos nuevos creados a partir de la situación de la pandemia. ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes en estos quince años de carrera? Lo más difícil ha sido y sigue siendo tanto a nivel grupo y nivel personal la comunicación, quieras o no es la base de todo. Si tú lo piensas, la comunicación entre tus seres queridos, tu trabajo, es lo más difícil. Nosotros somos amigos, somos socios, como somos humanos que pensamos diferente, nos imaginamos películas enteras en la cabeza que a lo mejor el otro no. Platicar [sobre] nuestras diferencias o nuestras cosas en común ha sido lo más difícil. Creo que hay que hacer una reflexión de esto más que nunca. Y empezarlo en el hogar, hablamos mucho del racismo, de la empatía por otras religiones, las preferencias sexuales y eso está increíble, y a veces se nos olvida practicarlo en casa. Hablando de Reik es con nuestro equipo de trabajo y nuestra familia [que nos comunicamos], eso es lo más difícil, pero aquí estamos después de quince años. ¡Que sean muchos años más!

