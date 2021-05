Reik junto a Maluma, Juanes, Nicky Jam con El Alfa y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Reik y maluma estrenan perfecta Credit: Cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Perfecta", Reik ft. Maluma Reik vuelve a unir sus talentos junto a Maluma en su nueva colaboración, "Perfecta". En vísperas de la llegada del verano, los artistas crearon una nueva canción de sonidos refrescantes, con la que buscan celebrar el amor e incentivar a sus fanáticos a celebrar a las personas especiales de sus vidas incondicionalmente. Origen, Juanes juanes estrena origen Credit: Cortesía Juanes estrena su décimo álbum titulado Origen, el cual llega acompañado de un documental exclusivo de Amazon Prime Video con el mismo nombre. "Nuestro Origen es donde la dirección de nuestra vida y nuestro lugar en el universo comienzan y toman forma. Para mí, el origen está en el amor por la música inculcado por mi familia, el aprecio por mi cultura y el descubrimiento de las canciones y artistas que conmovieron mi alma desde el inicio", Juanes. "Pikete", Nicky Jam ft El Alfa Nicky Jam lanza "Pikete" junto a El Alfa. El tema cuenta la historia de una mujer que parece inalcanzable por su belleza y actitud. El tema nació de la composición de sus mismos intérpretes Nicky Jam y El Alfa, junto a Slow Mike, Luis A O´neill y Juan Diego Medina Vélez. El videoclip de "Pikete" está cargado de misterio, y la verdadera protagonista de la historia, la dueña del "Pikete", sorprenderá a los televidentes en la toma final. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Love 66", Farruko ft. CJ Farruko lanza su nuevo éxito "Love 66" junto al rapero CJ. El tema rinde homenaje al hecho de mantenerse fiel a uno mismo sin importar lo lejos que hayan llegado en el ajetreo. Farruko teje una historia de cómo debes disfrutar la vida y todo lo que uno ha logrado, pero a la misma vez nunca olvidar tus raíces ni dejar que nadie te falte el respeto. "Elma María", Maffio ft. Darell y Don Miguelo Siguiendo la línea de las mujeres como protagonistas de sus canciones, Maffio presenta a "Elma María" junto a Darell y Don Miguelo. Según las palabras del artista es la prima de Cristina, y representa a la mujer independiente y segura de sí misma que siempre se convierte en el alma de la fiesta. "Todos tenemos una Elma María en nuestro grupo de amigos y esta canción es un homenaje a esa mujer que proyecta seguridad y amor propio", aseguró el artista. Mandarina, Gian Marco Gian Marco presenta Mandarina, su disco número 16 al cumplir 31 años de carrera musical sin interrupciones cosechando premios y reconocimientos en todo el continente y Europa. Mandarina es un disco creado casi en su totalidad durante los días de confinamiento que todos vivimos en el 2020. Contiene diez canciones que han sido producidas junto a Sebastian Krys con quien Gian Marco forma una dupla de lujo creando números uno como "Te mentiría" y "Lamento". Ahora juntos nuevamente para dar vida este nuevo material. "Xley", Dalex ft. Trey Songz Dalex presenta "Xley" en colaboración con una de sus más grandes influencias en el R&B, Trey Songz. El tema es una canción urbana que resalta los ritmos del R&B; además de sus letras que describen a la mujer perfecta, con la que quieren pasar el resto de su vida. "En algún momento todos conocemos a esa persona con la que queremos pasar el resto de nuestras vidas. "Xley" representa esa historia, ya sea que te enamores por Instagram o en persona", expresó el artista sobre su nueva canción. Neón, Santi cantante santi nuevo album neon Credit: Cortesía Santi presenta Neón, su nuevo material discográfico que fusiona sonidos tradicionales derivados de los años 80 con sonidos modernos de LatinX; no con el fin de definir una tradición específica, sino con el propósito de crear una experiencia musical auténtica que refleja el mundo diverso en el que vivimos. Mis amores, Paula Arenas paula arenas mis amores Credit: Cortesía Paula Arenas presenta Mis amores, su EP más íntimo. Es difícil ser más personal y directa en la música y muchas madres — y padres, por supuesto — seguramente sentirán que sus corazones se derriten cuando escuchan "León". Todo el sentir y vivir se verá reflejado en Mis amores.

