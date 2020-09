Integrantes de Reik: el trabajo evitó que "hubiéramos entrado en crisis" por la pandemia La agrupación musical hizo grandes creaciones durante esta época de cuarentena y nos cuenta cómo logró nuevas propuestas musicales a distancia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo del espectáculo ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Sin embargo, algunos artistas aprovecharon este tiempo para crear y han sido muy prolíficos. Tal es el caso de Reik, que ha presentado el sencillo “La bella y la bestia” y su EP 20-21 con cuatro temas que se entrelazan para contar una historia precisamente alusiva a la crisis sanitaria por el coronavirus y que debieron realizar a distancia. Image zoom Getty Images “[Los integrantes de Reik] llevamos cuatro, cinco años, viviendo en ciudades diferentes. Ya sabemos cómo armar un track o armar un video. Lo habíamos hecho de alguna forma. Y siempre hemos sido los tres muy inquietos, somos malos para estar en paz”, confesó Jesús Navarro, vocalista de la agrupación a People en Español. “Si no hubiéramos hecho el EP que sacamos de estas cuatro canciones solas, inéditas y las versiones de reguetón y todas las cosas que estuvimos haciendo, creo que hubiéramos entrado en crisis”. RELACIONADO: Julio Ramírez: "Platicar" [sobre] nuestras diferencias ha sido lo más difícil [para Reik]" Su trabajo no para. Ahora, Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín están por lanzar una nueva producción titulada De México, la cual es un tributo a los géneros regionales de este país con el estilo característico del grupo y grabada de manera acústica. Image zoom John Parra/Getty Images “Toda la vida hemos oído banda, mariachi y rancheras, mucho más incluso que el reguetón. Nos viene mucho más natural. Entonces dijimos: ‘Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las canciones urbanas, pero vamos a escoger unas seis, siete rolas tradicionales o de las icónicas de la música regional’ ”, explicó Navarro. “Lo logramos hacer juntos y ya con una producción mucho más elaborada”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de otros baladistas, Reik ha realizado una serie de colaboraciones con cantantes del género urbano que les han dejado “mucho aprendizaje” en la manera de trabajar y promocionar los temas. “Uno aprende mucho de comparar. Las formas, sus equipos, ellos como artistas, como creativos”, mencionó el cantante. “Los reguetoneros se echan la mano, no están peleando el número uno, tratan de compartir”. Reik ya tiene planes para conquistar otros mercados internacionales. Mientras tanto, sus sencillos “Te hubieras ido antes” y “Háblame de ti”, que forman parte de la producción De México, ya están disponibles en música y video para disfrutarse en las diversas plataformas digitales.

Close Share options

Close View image Integrantes de Reik: el trabajo evitó que "hubiéramos entrado en crisis" por la pandemia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.