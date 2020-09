RBD anuncia el evento mundial 'Ser o parecer' ¡con concierto en vivo incluido! A 12 años de su último concierto, los exmiembros del famoso sexteto musical se reunirán el 26 de diciembre para un evento virtual único que culminará con un concierto. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reunión más esperada de la última década ya es un hecho y está a la vuelta de la esquina. Los exintegrantes de RBD volverán a reunirse a 12 años de su último concierto para un evento virtual mundial que se llevará a cabo el 26 de diciembre y que culminará con un concierto en vivo en el que Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann revivirán algunas de las canciones más famosas del desaparecido sexteto musical, entre ellas 'Sólo quédate en silencio', 'Sálvame' e 'Inalcanzable'. El evento comenzará a las 10:00 AM (CST) y durante seis horas continuas los fanáticos del mundo entero podrán ser parte de este maratón tributo mandando sus vídeos a la página seroparecer.world. A las 5:00 PM (CST), a través de un código único que se generará con la compra de un boleto, los fans podrán acceder al esperado concierto. Image zoom Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, confirmados para el reencuentro de RBD Mezcalent (x4) "Ellos [los fans] se lo merecen porque nunca tuvimos un final. Se quedó como un poco inconcluso y todos estos años que nos han seguido dando su apoyo en todo lo que hemos hecho cada uno por separado… Yo lo hago feliz", expresaba días atrás Anahí en una entrevista con el motivador Daniel Habif. "Creo que en la vida es muy importante que no se te olviden las cosas y a mí no se me olvidan y creo que a mis compañeros tampoco y lo sé y lo siento con ese amor, con esa entrega a esto que vivimos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las entradas para poder ser testigos de esta unión global virtual sin precedentes podrán adquirirse a partir del domingo 4 de octubre a través de la página web seroparecer.world, aunque antes, el 2 y 3, habrá una preventa por medio de Spotify en la que los boletos tendrán un coste menor. Image zoom Alfonso Herrera y Dulce María, no participarán en principio en el show en vivo Mezcalent (x2) En principio, Alfonso Herrera y Dulce María no formarán parte del show en vivo, aunque se desconoce si vayan a tener algún tipo de participación durante el evento. El anuncio de esta unión global virtual llega tan solo unos días después de que el catálogo discográfico de RBD aterrizara en todas las plataformas de música en streaming causando una revolución mundial al lograr hechos históricos para la música en español. Las canciones del grupo se apoderaron rápidamente de las listas más importantes a nivel global, demostrando que la generación RBD está más viva y fuerte que nunca.

