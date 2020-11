Close

RBD presenta su esperado nuevo sencillo 'Siempre he estado aquí' La famosa agrupación musical mexicana comienza a escribir una nueva historia con el lanzamiento de este tema que estará disponible desde hoy en todas las plataformas digitales a partir de las 7 p.m., hora del Este. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras 12 años sin sacar música, RBD estrena este martes su nuevo sencillo, 'Siempre he estado aquí', un tema pop con el que la agrupación mexicana que integran Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez comienza a escribir una nueva historia. La canción es el himno del movimiento que tendrá diferentes actividades durante estas semanas y que culminará el próximo 26 de diciembre con el concierto virtual ‘Ser o parecer’ que reunirá a cuatro de los seis integrantes de la legendaria agrupación sobre un mismo escenario. Image zoom Carátula del sencillo 'Siempre he estado aquí' | Credit: Cortesía "'Siempre he estado aquí' es una dedicatoria máxima de todo el amor que sentimos por cada uno de ustedes que han sido parte de esta historia. Quien vibró y sintió junto con nosotros y nuestra música y se volvió parte de esta 'generación RBD' apasionada, entregada, solidaria, intensa, cómplice, amorosa y unida es quien realmente vibrará con cada palabra y nota de esta canción", compartió la actriz y cantante mexicana Maite Perroni a través de Instagram sobre este tema que conserva la esencia de lo que en su día fueron los grandes éxitos de RBD. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este martes 17 también se estrena a través de la plataforma de streaming Twitch el episodio número 2 de 'Behind the stream', espacio donde se le da al público adelantos semanales exclusivos de lo que será el concierto que ofrecerá RBD a finales de año. Más de 18 mil personas se conectaron la semana pasada al primer capítulo, convirtiendo a 'Behind the stream' en el lanzamiento más exitoso de la popular plataforma. La cita es las 8 p.m., hora del Este, a través del canal de RBD en Twitch.

