RBD ya tiene fechas para la gira del reencuentro Los fanáticos se preparan para hacer lo necesario por una entrada al último concierto de la banda que marcó sus vidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras más de 15 años de espera, los fanáticos de RBD ya pueden preparar sus corbatas para el deseado reencuentro con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. La popular agrupación mexicana finalmente dio a conocer las fechas de su anticipada gira Soy Rebelde Tour, que arrancará el 25 de agosto en El Paso, TX, pasando por Brasil, antes de culminar en diciembre en el legendario Foro Sol de Ciudad de México. Por el momento, la mayoría de las paradas serán en Estados Unidos, algo que ha enfurecido a los fanáticos de Latinoamérica, que no dudaron en reclamar un concierto en su país. "Los de Colombia nos quedamos con los crespos BIEN hechos", comentó una seguidora a Anahí, durante el anuncio en vivo de las fechas, según el diario El Tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anahí, Maite Perroni y Dulce María, RBD Anahí, Maite Perroni y Dulce María, RBD | Credit: Maite Perroni, Instagram Países como Argentina, Chile y Perú, donde la agrupación cuenta con una sólida y amplia base de amantes de su música, también quedaron fuera de la agenda. "15 años de show mediático y de decir que nadie los extrañaba y no van a ningún país de Latinoamérica en su #RBD2023", reclamó un usuario en Twitter. A pesar de los reclamos, los fanáticos se preparan para no quedarse fuera y con una serie de memes en redes sociales, han empezado asegurar que están dispuestos a hacer lo necesario para ver por última vez a la banda juvenil que marcó sus vidas. "Estamos más que felices, emocionados y agradecidos", escribió Maite ante la respuesta del público. "Ya queremos estar con ustedes". La venta de boletos inicia este 27 de enero.

