DIGITAL COVER ¡RBD está de regreso! Anahí, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann y Christian Chávez hablan con People en Español de su esperado reencuentro en Ser o parecer, el concierto que marca el regreso de RBD doce años después de su separación. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras convertirse RBD en uno de los grupos musicales más escuchados de las plataformas digitales con el lanzamiento de su catálogo de canciones el pasado septiembre, a Christopher Uckermann se le encendió la bombilla y decidió ponerse en contacto con sus antiguos compañeros del grupo, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez, Alfonso Herrera y Dulce María, para hacerles una atrevida propuesta. “Nos llamó en estos meses y nos dijo si hacíamos un live streaming con nuestros fans y dijimos '¿será?'”, recuerda Perroni. “Ahí fue cuando dijimos hagamos algo, en honor y cariño [a nuestros fans]”. Así nació la idea de Ser o parecer, el concierto virtual en el que los integrantes de la exitosa formación se vuelven a encontrar y que se transmitirá a través de https://www.seroparecer.world este 26 de diciembre. “Me siento feliz, nerviosa, ansiosa, pero sobre todo agradecida”, destaca Anahí. “No solo porque podremos volver a vivir esta magia que caracteriza a RBD al estar juntos en el escenario, sino porque podremos regalarles sonrisas y música a tantas personas después de un año que nos rompió a todos en tantos sentidos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

"Me siento feliz, nerviosa, ansiosa, pero sobre todo agradecida" - Anahí Image zoom Credit: Cortesía Será junto a Maite, Christopher y Christian que Anahí regalará felicidad a quienes han sido seguidores de RBD durante dieciséis años. "Hubiera sido muy lindo poder estar los seis, pero es importante respetar nuestras decisiones y entenderlas", dice Perroni de sus compañeros Alfonso y Dulce María, quienes decidieron no ser parte del reencuentro. "Cada uno tiene el derecho de tomar decisiones que nos hagan sentir bien. Los demás seguimos con la ilusión de hacerlo y afortunadamente así será. RBD es RBD, somos seis y así será siempre". RBD es RBD, somos seis y así será siempre” - Maite Perroni Por eso, además de un tributo musical a sus compañeros ausentes, el cuarteto eligió un repertorio de canciones que incluye a, entre otras, “Inalcanzable”, “Siempre he estado aquí” o “Rebelde”, que fueron remasterizadas y estarán disponibles en las plataformas digitales. “Jamás pensé que volvería a cantar con RBD ya que mi camino musical es otro”, confiesa Uckermann. “Me gustó cantar las canciones desde otra perspectiva vocal, crear nuevas ideas que hagan de todo el concepto RBD algo fresco y único, conservando la nostalgia”. De nostalgias, preparativos y de todo lo que su fanaticada podrá esperar de este reencuentro Maite, Anahí, Christian y Christopher nos hablaron en exclusiva. Image zoom Credit: Foto por Sergio Valenzuela; Anahí, Christian Chavez y Maite Perroni: Estilista: Gerard Angulo; Asistente de estilista: Mary Lizbeth Pérez; Anahí: Peinado y maquillaje: Javier de la Rosa; Vestuario: Alfredo Martínez; Maite: Peinado: Erick Moreno; Maquillaje: Alfonso Castro; Vestido: Alfredo Martínez; Botas: Rene Caovilla para Gran Via; Christian: Peinado: Erick Moreno; Maquillaje: Alfonso Castro; Blazer y pantalón: Tomorrowland Tailors; Camisa: Jesus Parra; Christopher: Estilista: Alvaro Montaño; Suéter: John Leopard; Chaqueta: Doce Cero Tres Han pasado doce años desde que RBD anunció su separación, ¿alguna vez se imaginaron que volverían a estar juntos sobre un escenario?, ¿lo llegaron a soñar o deseaban que sucediera? Maite Perroni: Sinceramente nunca creí que volveríamos a estar juntos, que íbamos a volver a hacerlo, no lo planeamos, no lo conversamos. Las veces que nos invitaron [a] hacer un reencuentro nunca conectamos con la propuesta. En esta ocasión fue diferente porque surgió desde la intención de compartir con toda la gente que a lo largo de los años ha estado presente y que ha hecho que RBD siga existiendo en sus corazones. Y con todo lo que ha sucedido este año y con todo lo que ha sucedido a raíz de que compartimos la música de RBD en plataformas musicales, se movió la idea de compartir con ellos, celebrando lo que la música de RBD logró con ellos. Pero antes de este año nunca lo pensamos como algo factible. "Sinceramente nunca creí que volveríamos a estar juntos, que íbamos a volver a hacerlo, no lo planeamos, no lo conversamos" - Maite Perroni Christopher Uckermann: No estaba en mis planes volver a cantar con RBD. Fue por estos tiempos de cambio que se nos ocurrió dar un solo concierto global para todos los seguidores y cerrar el ciclo de RBD. Anahí: La verdad yo pensaba que no pasaría, RBD siempre se ha mantenido vivo de una u otra manera, pero estar a punto de hacerlo una realidad es de ensueño, todavía no lo creemos. Christian Chávez: No, esto no fue para nada planeado, de hecho, empezó por la pandemia porque nos preocupamos de cómo estaban los demás y de repente cuando se lanzó el catálogo [de nuestra música en plataformas digitales], vimos el poder de la gente, estaba poniendo a RBD en todos lados y decidimos hacer esto. ¿Quién dio el primer paso para que se llevara a cabo este tributo a RBD? MP: El primero en hacer el acercamiento a esta idea fue Christopher. Nos llamó en estos meses y nos dijo si hacíamos un live streaming con nuestros fans y dijimos '¿será?'. Éramos de las canciones más escuchadas en todo el fin de semana, ahí fue cuando dijimos hagamos algo, en honor y cariño [para nuestros fans]. Son momentos difíciles y no ha sido fácil lograr este proyecto, ha habido muchos obstáculos y logísticas qué lograr y cosas [para] planear, ha sido [un trabajo] pues con mucho amor y con ganas para quienes quieran estar con nosotros ese día. "El primero en hacer el acercamiento a esta idea fue Christopher. Nos llamó en estos meses y nos dijo si hacíamos un live streaming con nuestros fans" - Maite Perroni ¿Qué es lo que sus fans pueden esperar? A: Tantas cosas van a pasar que pueden esperar volver a vivir la magia de los conciertos, aunque sea cada quien desde su casa, también eso lo hace muy especial, pues estaremos conectados con almas de más de 90 países diferentes. Creo que nadie sabemos al 100 por ciento qué esperar de este concierto porque es nuevo para todos, pero seguro habrá mucha magia. Image zoom Credit: Foto por Sergio Valenzuela; Estilista: Alvaro Montaño; Suéter: John Leopard; Chaqueta: Doce Cero Tres; Pantalón: Boss; Lentes: David Beckham para Safilo MP: Van a encontrar un concierto lleno de nostalgia. Y espero que les guste lo que vamos a hacer y lo que hemos preparado. ¿Les dio tristeza que Alfonso Herrera y Dulce María no se sumaran a esta concierto? CC: Claro que nos dio tristeza, pero creo que son momentos en la vida de cada quien y los respetamos muchísimo y los queremos muchísimo y ellos van a ser parte de este tributo porque se les hará un tributo también a ellos. "Claro que nos dio tristeza [que Alfonso y Dulce no fueran parte de esto], pero creo que son momentos en la vida de cada quien y los respetamos muchísimo y los queremos muchísimo y ellos van a ser parte de este tributo porque se les hará un tributo también a ellos" - Christian Chávez CU: Ellos estuvieron en las pláticas desde el principio, [pero] por una u otra razón no pudieron o quisieron estar. Decidimos rendirles un tributo en el show. A: Sí, les estamos haciendo un tributo con una canción. Todos somos RBD, será un momento muy especial. MP: Hubiera sido muy lindo poder estar los seis, pero es importante respetar nuestras decisiones y entenderlas. Cada uno tiene el derecho de tomar decisiones que nos hagan sentir bien. Los demás seguimos con la ilusión de hacerlo y afortunadamente así será. RBD es RBD, somos seis y así será siempre. "Hubiera sido muy lindo poder estar los seis, pero es importante respetar nuestras decisiones y entenderlas" - Maite Perroni ¿Cuál es la canción que más les emociona volver a cantar y por qué? CU: Me gustó cantar las canciones desde otra perspectiva vocal. Ahora ya con un camino musical recorrido, me gustó crear nuevas ideas que hagan de todo el concepto RBD algo fresco y único, conservando la nostalgia. “Inalcanzable” es uno de los temas que he disfrutado de cantar y hacer mío. Image zoom Credit: Foto por Sergio Valenzuela; Peinado: Erick Moreno; Maquillaje: Alfonso Castro, Estilista: Gerard Angulo; Asistente de estilista: Mary Lizbeth Pérez; Vestuario: Alfredo Martínez; Botas: Rene Caovilla para Gran Via MP: Se hicieron nuevos arreglos, son versiones nuevas de las canciones que ya conocen, pero sin despegarnos mucho de la esencia. A: Claro, las canciones fueron reproducidas completamente con nuevos arreglos, y el show se grabará en vivo, por lo que seguro podrán tener la nueva música. "Las canciones fueron reproducidas completamente con nuevos arreglos, y el show se grabará en vivo" - Anahí ¿Tienes una idea del vestuario que usarán? A: Sí. Estamos a días. Hay cosas que me faltan, tengo varias opciones, pero ya me conozco y sé que estaré escogiendo [ropa] el 26 de diciembre en la mañana. MP: Hay propuestas, eso ya está avanzando y será sorpresa para el momento. Eso sí, respetando las personalidades de cada uno. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de RBD? A: Tengo tantos, hay miles... imposible escoger uno. MP: Me cuesta trabajo elegir el mejor recuerdo de RBD porque vivimos cosas increíbles, inesperadas, que se fueron dando conforme iban avanzando los años. Todo lo que pasamos y todo lo que se logró no tiene comparación con nada. Lo que sí es que al día de hoy hemos reconectado desde un lugar más adulto y no hemos dejado de ser esas personas que éramos hace 16 años, ha sido muy lindo ver eso, conectamos inmediatamente. "Me cuesta trabajo elegir el mejor recuerdo de RBD porque vivimos cosas increíbles, inesperadas" - Maite Perroni Image zoom Credit: Foto por Sergio Valenzuela; Peinado y maquillaje: Javier de la Rosa, Estilista: Gerard Angulo; Asistente de estilista: Mary Lizbeth Pérez; Blusa: Alfredo Martínez CC: La gente, el apoyo de la gente, el escucharlos gritar, cantar las canciones. CU: Mi mejor recuerdo de RBD son todas las experiencias que me llevaron a ser quien soy hoy. Mis hermanos y hermanas que crecieron junto conmigo y vivieron lo que pocos llegan a vivir. Cuando RBD se acabó, ¿cómo viviste ese cambio? Ya en tu casa. que no estabas sobre un escenario, ¿qué sentiste?, ¿pensaste que RBD era el máximo punto de tu carrera?, ¿pensaste en retirarte? A: Llevaba tantos años trabajando en mi vida. Después de RBD era momento de darme espacio para mí, para formar una familia. Por eso me retiré de los escenarios, porque nunca me había tocado vivir sin trabajar en frente de las cámaras. "Mi mejor recuerdo de RBD son todas las experiencias que me llevaron a ser quien soy hoy. Mis hermanos y hermanas que crecieron junto conmigo y vivieron lo que pocos llegan a vivir" - Christopher Uckermann MP: Cuando RBD se acaba empieza una etapa en mi vida muy importante porque empiezo a vivir la transición desde un lugar diferente. En 2009 seguí filmando Cuidado con el ángel y empecé a grabar Mi pecado. Nunca tuve tiempo para detenerme a pensar en eso. Antes de que el grupo terminara se abrieron oportunidades en mi vida. CC: Nunca pensé en retirarme, pero sí sabía que RBD era algo irrepetible y fue difícil acostumbrarse de estar todo el tiempo fuera de la casa y de repente al revés. Pero son etapas en la vida y todo tenemos que vivir así. Hay momentos en la vida y hay que agradecer siempre. "Nunca pensé en retirarme, pero sí sabía que RBD era algo irrepetible y fue difícil acostumbrarse de estar todo el tiempo fuera de la casa y de repente al revés" - Christian Chávez RBD para ustedes ha sido… A: Magia CU: RBD ha sido lo mas grande comercialmente hablando (hasta ahora). Comprendí que la fama es efímera y ahora lo que busco es innovar, revolucionar. Quiero llegar a nuevos mercados con mi música y trabajar con los más grandes del planeta. CC: La mejor experiencia de mi vida. Image zoom Christian Chávez | Credit: Foto por Sergio Valenzuela; Peinado: Erick Moreno; Maquillaje: Alfonso Castro; Estilista: Gerard Angulo; Asistente de estilista: Mary Lizbeth Pérez; Blazer y pantalón: Tomorrowland Tailors; Camisa: Jesus Parra; Zapatos: Zara ¿Cómo describirías este 2020?, ¿en qué te cambió? A: El año mas difícil, nos rompió en todos los sentidos. Cambió todo, mi manera de vivir al 100 por ciento. Mi familia fue mi fuerza, la que me hace estar luchando a diario para salir adelante y creer en que mis hijos tendrán un mundo donde puedan ser felices. CC: Para mí el 2020 es vivir en el aquí y el ahora y agradecer por cada día que tengas de vida. "RBD ha sido lo mas grande comercialmente hablando (hasta ahora). Comprendí que la fama es efímera y ahora lo que busco es innovar, revolucionar. Quiero llegar a nuevos mercados con mi música y trabajar con los más grandes del planeta" - Christopher Uckerman ¿RBD llegó para quedarse?, ¿habrá más proyectos después del concierto?, ¿les gustaría? CU: Yo cierro el ciclo RBD con este concierto. Agradecido por tanto y contento de que miles de seguidores puedan vernos juntos una vez más.

