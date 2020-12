Close

RBD cumple su palabra y ofrece el concierto de su vida con un éxito sin precedentes Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann hicieron historia en Ser o parecer, su concierto tributo, todo un regalo a sus fans de todo el mundo que superó todas las expectativas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Era una de las citas más esperadas y por fin llegó. El concierto tributo de RBD, Ser o parecer, tuvo lugar el 26 de diciembre con una acogida histórica y llena de sentimiento. Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann ofrecieron un show apoteósico en el que se vendieron todas las entradas y sus protagonistas lo dieron todo. Los cuatro integrantes de la banda musical mexicana, que hizo historia a comienzos del 2000, revivió canciones, coreografías y momentos únicos que sus fans no olvidarán jamás. Sus voces sonaron con más fuerza y potencia que nunca, se nota la experiencia de los años y, sobre todo, la grandísima ilusión que tenían por hacer este regalo a sus seguidores de toda la vida. Como era de esperar, no faltaron las sorpresas, por ejemplo, una orquesta en directo que convirtió esta puesta en escena en algo majestuoso. "Sálvame", "Este corazón", "Rebelde" o "Solo quédate en silencio" fueron algunos de los temas que cantaron a todo dar, dejándose la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante más de dos horas, el grupo volvió a dejar huella y batir récords, como antes, como siempre. "Nosotros no somos exRBD, somos RBD, punto", dijo una emocionada Maite con todo el cariño. "Hasta que el último corazón rebelde deje de latir", añadió un Christian feliz. Fue tanto el amor y la entrega que pusieron que sin duda hicieron latir los corazones con más fuerza y pasión que nunca. Un éxito profesional pero, sobre todo, personal que demuestra el maravilloso poder de la música. Porque un amor tan grande, no se va, no se fue, ¡RBD por siempre!

