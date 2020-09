¿"RBD" cambiará de nombre? ¿Qué está sucediendo con RBD? ¿Tendrá reencuentro en los escenarios? ¿Cambiará de nombre? Uno de sus integrantes habla al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada se dio a conocer que las canciones de RBD ya están disponibles en la plataforma musical Spotify. Cuando los miembros de la agrupación realizaron los anuncios correspondientes sobre este lanzamiento, también hicieron una invitación para suscribirse a una página llamada RB2. De inmediato surgieron las especulaciones de un posible reencuentro de los exintegrantes del grupo en los escenarios y, al mismo tiempo, de un cambio de nombre. RELACIONADO: ¡La espera terminó!… ¡RBD está de regreso! Image zoom La controversia ha sido mayor tras el live que realizó Christian Chávez, uno de los exmiembros de esta famosa agrupación mexicana. “Yo ya les dije que vayan a la página de RB2. Así ponen, RB2.com y regístrense”, advirtió Chávez en el live que realizó en su cuenta de Instagram. “Es muy importante que se registren ahí para la siguiente sorpresa que se estará dando, creo, en alrededor de un mes”. Image zoom Mezcalent También reveló que los fanáticos estarán muy contentos con lo que se prepara en torno al grupo de música pop. “¡Es una sorpresa que no les puedo explicar!”, agregó. “Van a saber. Es algo impresionante que me toca el corazón, que me llena de emoción. Pero bueno, eso es algo que tenemos que esperar un poquito más. Pero les digo que sus plegarias han sido escuchadas. Su amor, su energía, sus ganas están dando muchísimo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La insistencia de Christian Chávez de mencionar que la suscripción debe ser a RB2 fue el motivo de la perspicacia de los cibernautas. “Entonces sí, regresa la música. Pero no solo regresa la música, ya después les diremos las sorpresas. Se tienen que meter, ya saben, en RB2.com y váyanse registrando”, advirtió. “Lo poquito que podemos hacer nosotros [los exmiembros de RBD] es regresarles todo lo que nos han dado durante tantos años”. Image zoom También han surgido rumores de que los derechos originales del nombre le pertenecen a Televisa y como muchos de sus miembros ya no trabajan en dicha empresa deben utilizar uno nuevo. Habrá que esperar la información oficial para despejar todas las dudas.

