Amenazzy, Rauw Alejandro, Lunay y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Todo de ti", Rauw Alejandro Rauw Alejandro se prepara para sorprender y deleitar a sus millones de fanáticos con "Todo de ti", un pegajoso sencillo que seguramente se convertirá en el himno del verano. "Trabajé sin parar. Estaba buscando por ese sonido que tenga bastante energía. ¡Se convertirá en el himno del verano!", dijo el artista puertorriqueño en entrevista con Zane Lowe de Apple Music 1. El legendario basquetbolista Shaquille O'Neal participa en el video, en el que Rauw Alejandro demuestra sus dotes de bailarín. "Salió", Amenazzy ft. Jay Wheeler Amenazzy continúa demostrando su versatilidad musical con el estreno de su nueva colaboración junto a Jay Wheeler, "Salió". Ambos artistas unen sus talentos en una canción de sonidos innovadores que sirve como una dedicación para animar a las mujeres a celebrar su independencia y el amor propio. "Shake Ya Boom Boom", Static & Ben El ft. Black Eyes Peas, Chesca & Blessd "Shake Ya Boom Boom Remix (SYBBR)" cuenta con una combinación de canto y rap de Static & Ben El y will.i.am, con una sinergía de ritmos clásicos discotequeros. Esta nuevaproducción llena sonidos enérgicos ha sido llevada a otro nivel por todos los artistas queen ella participan. El niño, Lunay lunay nuevo album el niño Credit: Cortesía Lunay estrena El niño, su segundo álbum de estudio y cuyo nombre hace referencia a las vivencias que esta experimentando con su edad. "Quería hacer un álbum antes de cumplir los 21 para reflejar todo lo que soy ahora, lo que estoy viviendo y lo que he aprendido". 45 RPM, Leonel García 45 RPM, Leonel García Credit: Cortesía Leonel García revoluciona con su octavo álbum solista 45 RPM. "Hace algún tiempo los sencillos se lanzaban en discos de siete pulgadas que se grababan a 45 Revoluciones Por Minuto. Esa manera de lanzar música que se parece a lo que ahora hacemos mediante sencillos sueltos, conectó con que éste es el disco de mis cuarenta y cinco años. Es mi manera de decir: 'esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida'", cuenta el compositor sobre el título de este álbum. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Perreito salvaje", Emilia ft. Boza La cantante argentina Emilia une fuerzas con Boza para su nueva colaboración internacional "Perreito salvaje". Fusionando el estilo inconfundible y alucinante de reggaetón con sonidos ultramodernos, el tema es una invitación a disfrutar del ritmo irresistible, y la química entre estos dos jóvenes artistas prometedores. "Qué será", Pacho El Antifeka ft. Nio García y Casper Mágico Luego de saltar a la fama con "Te boté", Nio García y Casper Mágico se unen al juego de estrellas de Pacho El Antifeka en "¿Qué será?" para compartir su fórmula de éxito. Este nuevo sencillo se caracteriza no solo por su fuerza musical y ritmo contagioso sino por los sonidos electrizantes que serán perfectos para encender el verano ya que se hizo una fusión perfecta entre dancehall y reggaeton. Mendó, Alex Cuba alex cuba mendó Credit: Cortesía El compositor Alex Cuba presenta Mendó, su nuevo material discográfico que cuenta con hermosas colaboraciones internacionales como entre otros, Lila Downs, Gilberto Santa Rosa y Gian Marco. "Cuando comencé a imaginar este álbum, supe que no quería que fuera pequeño. Tampoco quería que se conociera como el álbum que nació de la pandemia. Estaba convencido de que definitivamente era el momento de apuntar a crear algo muy especial, único y vibrante, alimentado por las emociones muy profundas que esta vez nos ha sacado a todos". Mi historia, Juanes En preparación al lanzamiento del nuevo álbum y documental de Juanes el próximo el 28 de mayo, Amazon Music LAT!N lanza un nuevo episodio de la serie biográfica Mi historia. "Recuerdo que yo escuchaba música de los años cuarenta y cincuenta en general. Yo llegaba al colegio y todos hablaban de otra música más actual, pero yo vivía en un mundo totalmente distinto escuchando música distinta como vinilos y aprendiendo estas canciones, sacaba las canciones a oído, era todo muy improvisado pero muy bonito, con amor" comenta Juanes en Mi historia. "Vlone", Polimá Westcoast ft. Khea Polimá Westcoast presenta su single y videoclip "Vlone", una colaboración en conjunto con el trapero argentino Khea. "Esta es una canción que representa la vida rápida de un joven sumergido en el trap, es muy energética y cuando cierro mis ojos imagino muchos colores". Pa' que te duela, Jfab & Paola Fabre Jfab y Paola Fabre "Pa Que Te Duela" Credit: Cortesía Jfab & Paola Fabre se consolidan como los nuevos exponentes de la bachata con el lanzamiento de su primera producción discográfica titulada Pa' que te duela. El binomio de cantautores ha comprobado ser justamente lo que necesita el género tropical en estos momentos; una fusión refrescante y carismática con los elementos necesarios para satisfacer a todo tipo de público. "Querías el cielo", West Blanco West Blanco lanza su primer sencillo "Querías el cielo", un pegajoso tema de ruptura genial sobre esos momentos en los que buscamos un amor sin compromiso y acabamos encontrando todo lo contrario.

