Conoce a Etienne Charles, el compositor afrolatino que escribe para las comunidades marginadas Etienne Charles es un músico de Trinidad que está en una búsqueda contínua de contar historias de y para hispanos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Etienne Charles Etienne Charles Etienne Charles, es un intérprete, compositor y narrador nacido en Trinidad. El trompetista realiza cada una de sus composiciones viajando por diferentes regiones del mundo, en donde se reune con músicos y líderes culturales que le ayudan a consolidar su trabajo. Al ser afrodescendiente, su trabajo está conectando activamente a la dispersión y su obra musical destaca a las comunidades marginadas. Charles presentó su última obra San Juan Hill: A New York Story en la nueva sala del recinto Lincoln Center en Nueva York hace unas semanas. San Juan… cuenta la historia de las prósperas comunidades negras y latinas y el vecindario en el Upper West Side conocido por su riqueza musical, que fue arrasado para la construcción del Lincoln Center. Etienne Charles, entitled San Juan Hill: A New York Story Etienne Charles, entitled San Juan Hill: A New York Story | Credit: Ciro Gutiérez De esta composición el músico habló en exclusiva con People en Español. ¿Cuánto tiempo te llevó componer San Juan Hill: A New York Story? Me tomó dos meses escribir la música. ¿Por qué decidiste componer esta pieza? Decidí componer esta pieza para honrar a los habitantes anteriores de San Juan Hill, NY y las culturas que prosperaron allí. Para ello, ¿tuviste la oportunidad de entrevistar o hablar con algunos de los miembros de las comunidades hispanas y negras que fueron desplazadas? Si es así, ¿qué aprendiste de ellos, cómo te inspiraron para componer esta pieza? Me dio un sentido de perspectiva más profundo y un vínculo directo con algunas de las emociones que sucedieron cuando fueron desplazadas. En San Juan había una riqueza musical... ¿Qué ritmos incorporaron en el espectáculo? Swing, Ragtime, Mambo, Bomba (Sica), Paseo, Calypso, Vals Antillano, Funk, Hip Hop ¿Por qué tienes que ver este programa? Esta pieza reúne múltiples historias del cerro San Juan usando multimedia envolvente para contar la historia usando tantos estilos diferentes de comunicación como sea posible. Ven si quieres escuchar a NYPhil tocar mambo, paseos, calypso y los demás estilos antes mencionados.

